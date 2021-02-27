https://ria.ru/20210227/otstavka-1599231622.html

Лидер оппозиции считает, что Саркисян не утвердит отставку главы Генштаба

Лидер оппозиции считает, что Саркисян не утвердит отставку главы Генштаба

Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян заявил в субботу, что уверен в том, что президент республики не утвердит отставку начальника генерального... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T14:58

2021-02-27T14:58

2021-02-27T14:58

оник гаспарян

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599127267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7d010dea92edaf761868c14168d2341.jpg

ЕРЕВАН, 27 фев - РИА Новости. Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян заявил в субботу, что уверен в том, что президент республики не утвердит отставку начальника генерального штаба ВС Оника Гаспаряна, ухода которого требует премьер-министр Никол Пашинян.По его оценкам, ситуация может разрешиться в ближайшие два-три дня. "Я думаю, что в ближайшие два-три дня он (Пашинян - ред.) потеряет опоры на полицию, это точно, и Службу национальной безопасности", - отметил оппозиционер. Он призвал полицию и СНБ поддержать армию.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.

https://ria.ru/20210226/otstavka-1599041430.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оник гаспарян, ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, армения, в мире