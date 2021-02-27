https://ria.ru/20210227/oppozitsiya-1599264046.html

Армянская оппозиция пообещала протестовать до отставки Пашиняна

Армянская оппозиция пообещала протестовать до отставки Пашиняна

Представитель оппозиции Армении Ишхан Сагателян вновь заявил, что противники премьер-министра страны Никола Пашиняна останутся на проспекте Баграмяна в Ереване... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T20:07

2021-02-27T20:07

2021-02-27T20:15

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Представитель оппозиции Армении Ишхан Сагателян вновь заявил, что противники премьер-министра страны Никола Пашиняна останутся на проспекте Баграмяна в Ереване перед парламентом до отставки главы правительства.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

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Шествие оппозиции после отказа президента увольнять главу Генштаба Армении Оппозиция пошла маршем по Еревану после новостей об отказе президента уволить главу генштаба. Водители сигналят в поддержку. 2021-02-27T20:07 true PT0M30S

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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире