https://ria.ru/20210227/oppozitsiya-1599264046.html
Армянская оппозиция пообещала протестовать до отставки Пашиняна
Армянская оппозиция пообещала протестовать до отставки Пашиняна
Представитель оппозиции Армении Ишхан Сагателян вновь заявил, что противники премьер-министра страны Никола Пашиняна останутся на проспекте Баграмяна в Ереване... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T20:07
2021-02-27T20:07
2021-02-27T20:15
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
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ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Представитель оппозиции Армении Ишхан Сагателян вновь заявил, что противники премьер-министра страны Никола Пашиняна останутся на проспекте Баграмяна в Ереване перед парламентом до отставки главы правительства.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html
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Шествие оппозиции после отказа президента увольнять главу Генштаба Армении
Оппозиция пошла маршем по Еревану после новостей об отказе президента уволить главу генштаба. Водители сигналят в поддержку.
2021-02-27T20:07
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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости.
Представитель оппозиции Армении
Ишхан Сагателян вновь заявил, что противники премьер-министра страны Никола Пашиняна
останутся на проспекте Баграмяна в Ереване перед парламентом до отставки главы правительства.
"Мы не покинем площадь, пока эта предательская власть находится в здании правительства", - сказал Сагателян, призвав продолжить борьбу.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.