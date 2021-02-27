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Международный день неправительственных организаций

Международный день неправительственных организаций

Всемирный день неправительственных организаций (World NGO Day) отмечается ежегодно 27 февраля. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T03:06

2021-02-27T03:06

2021-02-27T03:06

справки

в мире

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Всемирный день неправительственных организаций (World NGO Day) отмечается ежегодно 27 февраля. Именно 27 февраля 1950 года в резолюции Организации Объединенных Наций было введено понятие "международная неправительственная организация", что означало признание роли гражданского общества в решении важных для человечества задач.Отмечать 27 февраля как Всемирный день НПО (в России используется аббревиатура НКО) предложили в 2010 году на IX форуме НПО/НКО Балтийских стран. Впервые на международном уровне Всемирный день НПО отмечался 27 февраля 2014 года в Хельсинки (Финляндия). С давних времен неравнодушные люди объединялись для решения общих проблем или помощи тем, кто в беде. Со второй половины ХХ века начался бурный рост общественных организаций. Сейчас в мире зарегистрированы около 10 миллионов неправительственных и некоммерческих организаций, они оперативно откликаются на самые сложные проблемы: помогают малоимущим, защищают интересы детей и людей с инвалидностью, восстанавливают памятники культуры, защищают животных и делают много других важных дел. Нередко НКО реализуют уникальные проекты, аналогов которым нет ни в государственном, ни в частном секторе.В России, по данным Министерства юстиции РФ, зарегистрированы более 200 тысяч некоммерческих организаций, 75 НКО имеют статус иноагента (имеют зарубежные источники финансирования). Понятие "некоммерческая организация" впервые было введено Основами гражданского законодательство СССР в 1991 году. В настоящее время деятельность НКО регулируется Федеральным законом "О некоммерческих организациях", который был принят 12 января 1996 года и регулярно дополняется.Согласно законодательству, некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. НКО реализуют свои проекта на гранты и субсидии, на частные пожертвования, а также на бюджетные средства, возмещающие оказание общественно-полезных и социальных услуг.По данным Росстата, наиболее активно некоммерческие организации представлены в спорте. Также НКО распространены в сфере патриотического воспитания молодежи, образовании, благотворительной деятельности, культуре, искусстве, предоставлении социальных услуг населению. В 2019 году была утверждена "Концепция содействия развитию благотворительной деятельности до 2025 года". Она направлена на развитие институтов и культуры благотворительности, международного сотрудничества в сфере благотворительности, благотворительности в субъектах Федерации, повышение эффективности и увеличение поддержки благотворительной деятельности граждан и организаций. В последние годы растет массовое участие россиян в благотворительности. По данным исследования фонда CAF, опубликованном в апреле 2020 году, две трети (67%) россиян принимали участие как минимум в одном виде благотворительной деятельности в течение 12 месяцев, предшествовавших опросу. Пандемия коронавируса повлияла на все секторы экономики, в том числе и на деятельность некоммерческих организаций. Согласно данным исследования благотворительного фонда CAF, в каждой пятой организации объем пожертвований упал более чем на 80%; особенно тяжелая ситуация сложилась в региональных НКО. В период действия ограничительных мер в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией правительством РФ были предусмотрены дополнительные меры поддержки: снижение количества контрольных мероприятий, отсрочка арендной платы, отсрочка предоставления отчетности в Минюст России, освобождение от уплаты неустойки (штрафа, пени) при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по государственным контрактам и др. Всемирный день неправительственных организаций отмечается в более 80 странах мира. В этот день проходит множество ярких событий, отмечающих высокий вклад НКО в решение социальных и экономических проблем на разных уровнях, от местного до международного. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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