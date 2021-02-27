https://ria.ru/20210227/nemtsov-1599222853.html

В Москве проходит акция памяти Бориса Немцова

В Москве проходит акция памяти Бориса Немцова

Акция памяти убитого политика Бориса Немцова проходит на Большом Москворецком мосту в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T13:24

2021-02-27T13:24

2021-02-27T19:49

борис немцов

николай сванидзе

общество

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Акция памяти убитого политика Бориса Немцова проходит на Большом Москворецком мосту в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Люди идут к месту гибели политика со стороны Красной площади и со стороны метро "Новокузнецкая", возлагают цветы и уходят. Красная площадь при этом перекрыта, доступ к ней людей закрыт.Почтить память политика также пришёл член СПЧ Николай Сванидзе.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

https://ria.ru/20210227/posly-1599218016.html

https://ria.ru/20210225/nemtsov-1599013210.html

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2021

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борис немцов, николай сванидзе, общество