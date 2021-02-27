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В Москве проходит акция памяти Бориса Немцова
В Москве проходит акция памяти Бориса Немцова
Акция памяти убитого политика Бориса Немцова проходит на Большом Москворецком мосту в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T13:24
2021-02-27T19:49
борис немцов
николай сванидзе
общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Акция памяти убитого политика Бориса Немцова проходит на Большом Москворецком мосту в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Люди идут к месту гибели политика со стороны Красной площади и со стороны метро "Новокузнецкая", возлагают цветы и уходят. Красная площадь при этом перекрыта, доступ к ней людей закрыт.Почтить память политика также пришёл член СПЧ Николай Сванидзе.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
https://ria.ru/20210227/posly-1599218016.html
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борис немцов, николай сванидзе, общество

В Москве проходит акция памяти Бориса Немцова

13:24 27.02.2021 (обновлено: 19:49 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМолодые люди возлагают цветы на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве
Молодые люди возлагают цветы на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Акция памяти убитого политика Бориса Немцова проходит на Большом Москворецком мосту в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Люди идут к месту гибели политика со стороны Красной площади и со стороны метро "Новокузнецкая", возлагают цветы и уходят. Красная площадь при этом перекрыта, доступ к ней людей закрыт.
Посол Латвии Марис Риекстиньш вместе с другими представителями возложил цветы к Большому мосту через Москву, где ровно 6 лет назад был убит Борис Немцов - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
Вчера, 12:28
Иностранные послы возложили цветы к месту убийства Немцова
Почтить память политика также пришёл член СПЧ Николай Сванидзе.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 22:23
Нижегородский губернатор разрешил провести мероприятие памяти Немцова
"Сегодня 2192 день со дня убийства... Мы сюда приходим не только в память о Борисе Немцове, но и в память о всех людях, которые были жертвами за свою политическую активность", - рассказал Рыбаков журналистам.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюди возлагают цветы на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве
Люди возлагают цветы на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Люди возлагают цветы на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве
 
Борис НемцовНиколай СванидзеОбщество
 
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