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AI выяснит, "что пошло не так" с признанием Навального узником совести
AI выяснит, "что пошло не так" с признанием Навального узником совести
Международная правозащитная организация Amnesty International проведет внутреннее расследование по поводу того, как принималось решение об отказе считать... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T13:39
2021-02-27T17:50
замена условного срока навального
телеканал rt
алексей навальный
лондон
amnesty international
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International проведет внутреннее расследование по поводу того, как принималось решение об отказе считать Алексея Навального "узником совести", заявила генеральный секретарь Джули Верхаар.По ее словам, предстоит проверить процедуру принятия решения как о том, чтобы назвать Навального узником совести, так и о том, чтобы перестать называть его так. Верхаар отметила, что в этой ситуации процедуры и системы подвели их, поскольку позволили внутренним разговорам попасть в руки "контролируемого Кремлем СМИ Russia Today". Она считает очевидным, что Amnesty International "стала целью клеветнической кампании российского правительства", хотя никаких доказательств того, что российские власти якобы ведут против организации какую-то кампанию, кото и того, что некие конфиденциальные материалы попали к RT, не привела.О том, что Amnesty International больше не считает Навального узником совести, сообщил канадско-американский журналист Аарон Мате. Об этом говорилось в ответе организации на его запрос. По словам журналиста, из-за того, что он первым сообщил об этом, его пытаются связать с "выдуманным заговором RT". "Вместо того чтобы разобраться с тем фактом, что они героизировали нераскаявшегося ксенофоба, фанаты Навального решили, что это все некий тайный заговор RT", — считает Мате.Как пишет британская газета Times, Amnesty International приняла решение об изменении статуса Навального без консультаций с московским отделением — это сделала штаб-квартира в Лондоне якобы после запроса от "людей, связанных с RT". Дополнительной информации об этом и доказательств газета не приводит. Ранее Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести" (этот статус ему присвоили полтора месяца назад). Причиной отзыва стали высказывания политика из середины нулевых. Позже организация сообщила, что приняла решение по статусу Навального не под давлением извне, а после тщательного анализа его высказываний.Ряд российских общественных деятелей, в том числе основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, несколькими годами ранее и западные СМИ обращали внимание на националистические заявления Навального, его участие в маршах националистов в 2000-е годы.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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https://ria.ru/20210224/navalnyy-1598853685.html
https://ria.ru/20210226/navalnyy-1599066428.html
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замена условного срока навального, телеканал rt, алексей навальный, лондон, amnesty international, в мире

AI выяснит, "что пошло не так" с признанием Навального узником совести

13:39 27.02.2021 (обновлено: 17:50 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International проведет внутреннее расследование по поводу того, как принималось решение об отказе считать Алексея Навального "узником совести", заявила генеральный секретарь Джули Верхаар.

"Мы запустим внутреннее расследование по поводу того, что пошло не так и каким образом мы оказались в той ситуации, в которой находимся", — написала она в Twitter.

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По ее словам, предстоит проверить процедуру принятия решения как о том, чтобы назвать Навального узником совести, так и о том, чтобы перестать называть его так. Верхаар отметила, что в этой ситуации процедуры и системы подвели их, поскольку позволили внутренним разговорам попасть в руки "контролируемого Кремлем СМИ Russia Today". Она считает очевидным, что Amnesty International "стала целью клеветнической кампании российского правительства", хотя никаких доказательств того, что российские власти якобы ведут против организации какую-то кампанию, кото и того, что некие конфиденциальные материалы попали к RT, не привела.
О том, что Amnesty International больше не считает Навального узником совести, сообщил канадско-американский журналист Аарон Мате. Об этом говорилось в ответе организации на его запрос. По словам журналиста, из-за того, что он первым сообщил об этом, его пытаются связать с "выдуманным заговором RT". "Вместо того чтобы разобраться с тем фактом, что они героизировали нераскаявшегося ксенофоба, фанаты Навального решили, что это все некий тайный заговор RT", — считает Мате.
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Как пишет британская газета Times, Amnesty International приняла решение об изменении статуса Навального без консультаций с московским отделением — это сделала штаб-квартира в Лондоне якобы после запроса от "людей, связанных с RT". Дополнительной информации об этом и доказательств газета не приводит.
Ранее Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести" (этот статус ему присвоили полтора месяца назад). Причиной отзыва стали высказывания политика из середины нулевых. Позже организация сообщила, что приняла решение по статусу Навального не под давлением извне, а после тщательного анализа его высказываний.
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Ряд российских общественных деятелей, в том числе основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, несколькими годами ранее и западные СМИ обращали внимание на националистические заявления Навального, его участие в маршах националистов в 2000-е годы.
Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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