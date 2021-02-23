https://ria.ru/20210223/navalnyy-1598692462.html
Amnesty International перестала считать Навального узником совести
Amnesty International перестала считать Навального узником совести
Канадско-американский журналист, автор издания Nation Аарон Мате опубликовал в Twitter скриншот письма, в котором правозащитная организация Amnesty... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T22:11
2021-02-23T22:11
2021-02-23T23:59
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Канадско-американский журналист, автор издания Nation Аарон Мате опубликовал в Twitter скриншот письма, в котором правозащитная организация Amnesty International сообщает, что больше не считает Алексея Навального "узником совести".Письмо представляет собой ответ организации на запрос журналиста. В нем правозащитники выражают мнение, что задержание Навального связано "с его критикой в адрес российских властей".Вместе с тем в письме подчеркивается, что в соцсетях всплыли видео и публикации с противоречивыми высказываниями блогера. "В свете новой информации, появившейся недавно, Amnesty International больше не может считать Алексея Навального узником совести, учитывая тот факт, что он пропагандировал насилие и дискриминацию и не отказался от подобных заявлений", — отмечается в документе.Правозащитники добавили, что уголовное дело против блогера не имеет отношения к этим видео. Они призвали освободить Навального.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не увидел политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил блогеру компенсации за домашний арест. Россия их выплатила.
https://ria.ru/20210222/navalnyy-1598608831.html
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россия, ив роше, алексей навальный, европейский суд по правам человека, москва, страсбург, amnesty international, в мире