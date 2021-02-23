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https://ria.ru/20210223/navalnyy-1598692462.html
Amnesty International перестала считать Навального узником совести
Amnesty International перестала считать Навального узником совести
Канадско-американский журналист, автор издания Nation Аарон Мате опубликовал в Twitter скриншот письма, в котором правозащитная организация Amnesty... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T22:11
2021-02-23T23:59
россия
ив роше
алексей навальный
европейский суд по правам человека
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страсбург
amnesty international
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Канадско-американский журналист, автор издания Nation Аарон Мате опубликовал в Twitter скриншот письма, в котором правозащитная организация Amnesty International сообщает, что больше не считает Алексея Навального "узником совести".Письмо представляет собой ответ организации на запрос журналиста. В нем правозащитники выражают мнение, что задержание Навального связано "с его критикой в адрес российских властей".Вместе с тем в письме подчеркивается, что в соцсетях всплыли видео и публикации с противоречивыми высказываниями блогера. "В свете новой информации, появившейся недавно, Amnesty International больше не может считать Алексея Навального узником совести, учитывая тот факт, что он пропагандировал насилие и дискриминацию и не отказался от подобных заявлений", — отмечается в документе.Правозащитники добавили, что уголовное дело против блогера не имеет отношения к этим видео. Они призвали освободить Навального.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не увидел политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил блогеру компенсации за домашний арест. Россия их выплатила.
https://ria.ru/20210222/navalnyy-1598608831.html
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россия, ив роше, алексей навальный, европейский суд по правам человека, москва, страсбург, amnesty international, в мире

Amnesty International перестала считать Навального узником совести

22:11 23.02.2021 (обновлено: 23:59 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Канадско-американский журналист, автор издания Nation Аарон Мате опубликовал в Twitter скриншот письма, в котором правозащитная организация Amnesty International сообщает, что больше не считает Алексея Навального "узником совести".
Письмо представляет собой ответ организации на запрос журналиста. В нем правозащитники выражают мнение, что задержание Навального связано "с его критикой в адрес российских властей".
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
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Вместе с тем в письме подчеркивается, что в соцсетях всплыли видео и публикации с противоречивыми высказываниями блогера.
"В свете новой информации, появившейся недавно, Amnesty International больше не может считать Алексея Навального узником совести, учитывая тот факт, что он пропагандировал насилие и дискриминацию и не отказался от подобных заявлений", — отмечается в документе.
Правозащитники добавили, что уголовное дело против блогера не имеет отношения к этим видео. Они призвали освободить Навального.
Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не увидел политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил блогеру компенсации за домашний арест. Россия их выплатила.
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РоссияИв РошеАлексей НавальныйЕвропейский суд по правам человекаМоскваСтрасбургAmnesty InternationalВ мире
 
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