https://ria.ru/20210227/napadenie-1599222244.html
"Детей-единорогов", напавших на ювелирный, нанял сам магазин для рекламы
"Детей-единорогов", напавших на ювелирный, нанял сам магазин для рекламы
Детей в костюмах единорогов, разбивших витрину ювелирного магазина в Южно-Сахалинске, наняли сами его владельцы — это была инсценировка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T13:14
2021-02-27T13:14
2021-02-27T13:58
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599209395_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ad103288cfc05c5d27d9cbab52e6e6bf.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 фев — РИА Новости. Детей в костюмах единорогов, разбивших витрину ювелирного магазина в Южно-Сахалинске, наняли сами его владельцы — это была инсценировка, сообщает пресс-служба главка МВД по Сахалинской области.О ворвавшихся в ювелирный бутик "детях-единорогах" сообщила в Instagram его хозяйка. По ее словам, они забежали в магазин, ударили молотком по витрине и скрылись. Женщина предположила, что они сделали это на спор или ради розыгрыша, так как в магазине ничего не пропало. Тем не менее она сообщила о происшествии в полицию. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа.Как выяснилось, детей, сыгравших роль хулиганов, наняли в рекламном агентстве. Полицейские проводят проверку. Они намерены привлечь организаторов инсценировки к ответственности и дать юридическую оценку действиям агентства, которое предоставило несовершеннолетних актеров для сомнительной акции.
https://ria.ru/20200107/1562600694.html
южно-сахалинск
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599209395_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_26f0daa49f5344ad70635d10390b5fe0.jpg
Дети в кигуруми напали на ювелирный магазин. Кадры камеры наблюдения
Дети в костюмах единорогов и с молотком напали на ювелирный магазин в Южно-Сахалинске. Они разбили стекла в витринах и убежали. Из украшений ничего не пропало. По словам хозяйки магазина Евгении, нападавшие достали из витрины только одно кольцо, стоимостью 20 тысяч рублей, но позже его нашли в коридоре торгового центра.
«Может, они его обронили — споткнулись или что-то такое, а может быть, специально выбросили. Я подозреваю, что это был какой-то спор или они записывали видео для соцсетей — на головах у них была такая намотка, как будто камера. Сейчас оцениваем ущерб, на месте уже работала полиция, собирали отпечатки, записи с камер», — рассказала она.
2021-02-27T13:14
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия