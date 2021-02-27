https://ria.ru/20210227/napadenie-1599222244.html

"Детей-единорогов", напавших на ювелирный, нанял сам магазин для рекламы

"Детей-единорогов", напавших на ювелирный, нанял сам магазин для рекламы

Детей в костюмах единорогов, разбивших витрину ювелирного магазина в Южно-Сахалинске, наняли сами его владельцы — это была инсценировка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T13:14

2021-02-27T13:14

2021-02-27T13:58

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 фев — РИА Новости. Детей в костюмах единорогов, разбивших витрину ювелирного магазина в Южно-Сахалинске, наняли сами его владельцы — это была инсценировка, сообщает пресс-служба главка МВД по Сахалинской области.О ворвавшихся в ювелирный бутик "детях-единорогах" сообщила в Instagram его хозяйка. По ее словам, они забежали в магазин, ударили молотком по витрине и скрылись. Женщина предположила, что они сделали это на спор или ради розыгрыша, так как в магазине ничего не пропало. Тем не менее она сообщила о происшествии в полицию. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа.Как выяснилось, детей, сыгравших роль хулиганов, наняли в рекламном агентстве. Полицейские проводят проверку. Они намерены привлечь организаторов инсценировки к ответственности и дать юридическую оценку действиям агентства, которое предоставило несовершеннолетних актеров для сомнительной акции.

https://ria.ru/20200107/1562600694.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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Дети в кигуруми напали на ювелирный магазин. Кадры камеры наблюдения Дети в костюмах единорогов и с молотком напали на ювелирный магазин в Южно-Сахалинске. Они разбили стекла в витринах и убежали. Из украшений ничего не пропало. По словам хозяйки магазина Евгении, нападавшие достали из витрины только одно кольцо, стоимостью 20 тысяч рублей, но позже его нашли в коридоре торгового центра. «Может, они его обронили — споткнулись или что-то такое, а может быть, специально выбросили. Я подозреваю, что это был какой-то спор или они записывали видео для соцсетей — на головах у них была такая намотка, как будто камера. Сейчас оцениваем ущерб, на месте уже работала полиция, собирали отпечатки, записи с камер», — рассказала она. 2021-02-27T13:14 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия