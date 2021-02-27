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На Сахалине переодетые в единорогов дети напали на ювелирный магазин
На Сахалине переодетые в единорогов дети напали на ювелирный магазин
В Южно-Сахалинске подростки в костюмах единорогов разбили витрины ювелирного магазина. Об этом рассказала хозяйка бутика в Instagram. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T11:01
2021-02-27T11:01
южно-сахалинск
происшествия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Южно-Сахалинске подростки в костюмах единорогов разбили витрины ювелирного магазина. Об этом рассказала хозяйка бутика в Instagram.По ее словам, переодетые в единорогов подростки забежали в магазин, ударили молотком по витрине, а затем быстро скрылись.Хозяйка магазина считает, что дети могли снимать ролик для соцсетей, либо ради спора, так как заметила у них что-то похожее на камеры.
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Дети в кигуруми напали на ювелирный магазин. Кадры камеры наблюдения
Дети в костюмах единорогов и с молотком напали на ювелирный магазин в Южно-Сахалинске. Они разбили стекла в витринах и убежали. Из украшений ничего не пропало. По словам хозяйки магазина Евгении, нападавшие достали из витрины только одно кольцо, стоимостью 20 тысяч рублей, но позже его нашли в коридоре торгового центра. «Может, они его обронили — споткнулись или что-то такое, а может быть, специально выбросили. Я подозреваю, что это был какой-то спор или они записывали видео для соцсетей — на головах у них была такая намотка, как будто камера. Сейчас оцениваем ущерб, на месте уже работала полиция, собирали отпечатки, записи с камер», — рассказала она.
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южно-сахалинск, происшествия

На Сахалине переодетые в единорогов дети напали на ювелирный магазин

11:01 27.02.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Южно-Сахалинске подростки в костюмах единорогов разбили витрины ювелирного магазина. Об этом рассказала хозяйка бутика в Instagram.
По ее словам, переодетые в единорогов подростки забежали в магазин, ударили молотком по витрине, а затем быстро скрылись.
"Мы вообще ничего не поняли, но это что-то неадекватное. Вроде ничего не похитили", — заявила она.
Хозяйка магазина считает, что дети могли снимать ролик для соцсетей, либо ради спора, так как заметила у них что-то похожее на камеры.
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