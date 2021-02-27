https://ria.ru/20210227/edinorogi-1599209841.html

На Сахалине переодетые в единорогов дети напали на ювелирный магазин

На Сахалине переодетые в единорогов дети напали на ювелирный магазин

В Южно-Сахалинске подростки в костюмах единорогов разбили витрины ювелирного магазина. Об этом рассказала хозяйка бутика в Instagram. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T11:01

2021-02-27T11:01

2021-02-27T11:01

южно-сахалинск

происшествия

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Южно-Сахалинске подростки в костюмах единорогов разбили витрины ювелирного магазина. Об этом рассказала хозяйка бутика в Instagram.По ее словам, переодетые в единорогов подростки забежали в магазин, ударили молотком по витрине, а затем быстро скрылись.Хозяйка магазина считает, что дети могли снимать ролик для соцсетей, либо ради спора, так как заметила у них что-то похожее на камеры.

https://ria.ru/20200621/1573259256.html

южно-сахалинск

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2021

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Дети в кигуруми напали на ювелирный магазин. Кадры камеры наблюдения Дети в костюмах единорогов и с молотком напали на ювелирный магазин в Южно-Сахалинске. Они разбили стекла в витринах и убежали. Из украшений ничего не пропало. По словам хозяйки магазина Евгении, нападавшие достали из витрины только одно кольцо, стоимостью 20 тысяч рублей, но позже его нашли в коридоре торгового центра. «Может, они его обронили — споткнулись или что-то такое, а может быть, специально выбросили. Я подозреваю, что это был какой-то спор или они записывали видео для соцсетей — на головах у них была такая намотка, как будто камера. Сейчас оцениваем ущерб, на месте уже работала полиция, собирали отпечатки, записи с камер», — рассказала она. 2021-02-27T11:01 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, происшествия