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Москвичей предупредили о похолодании
Москвичей предупредили о похолодании
Похолодание придет в Москву в субботу, ожидается снегопад с порывами ветра, на дорогах будет сильная гололедица, температура воздуха в столице до минус трех... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T09:27
2021-02-27T13:37
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Похолодание придет в Москву в субботу, ожидается снегопад с порывами ветра, на дорогах будет сильная гололедица, температура воздуха в столице до минус трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, вся слякоть замерзнет и на дорогах образуется толстая корка льда.Синоптик добавил, что ветер северный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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евгений тишковец, москва, общество

Москвичей предупредили о похолодании

09:27 27.02.2021 (обновлено: 13:37 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в центре Москвы
Женщина на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Похолодание придет в Москву в субботу, ожидается снегопад с порывами ветра, на дорогах будет сильная гололедица, температура воздуха в столице до минус трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

"Если в Москве ночью была еще плюсовая температура, то уже в утренние часы начал прорываться холодный атмосферный фронт, который откроет путь к вторжению более студеного воздуха. Наметится обратный суточный ход температуры, то есть днем станет холоднее, чем минувшей ночью, а осадки от дождя перейдут в заряды снега. И температура понизится в Москве до одного-трех градусов ниже ноля, а в Подмосковье до минус пяти градусов", — сказал Тишковец.

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По его словам, вся слякоть замерзнет и на дорогах образуется толстая корка льда.

"Вся снежно-водяная каша под ногами замерзнет и превратится в классическую гололедицу толщиной несколько миллиметров. Поэтому сегодня Москва и столичный регион покроются коркой льда, на дорогах и тротуарах будет очень скользко ", — сказал Тишковец.

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Синоптик добавил, что ветер северный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
 
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
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