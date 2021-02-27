https://ria.ru/20210227/moskva-1599202449.html

Москвичей предупредили о похолодании

Москвичей предупредили о похолодании

Похолодание придет в Москву в субботу, ожидается снегопад с порывами ветра, на дорогах будет сильная гололедица, температура воздуха в столице до минус трех... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T09:27

2021-02-27T09:27

2021-02-27T13:37

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Похолодание придет в Москву в субботу, ожидается снегопад с порывами ветра, на дорогах будет сильная гололедица, температура воздуха в столице до минус трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, вся слякоть замерзнет и на дорогах образуется толстая корка льда.Синоптик добавил, что ветер северный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210227/pogoda-1599201544.html

https://ria.ru/20210225/pogoda-1598934910.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество