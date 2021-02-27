Москвичей предупредили о похолодании
09:27 27.02.2021 (обновлено: 13:37 27.02.2021)
"Если в Москве ночью была еще плюсовая температура, то уже в утренние часы начал прорываться холодный атмосферный фронт, который откроет путь к вторжению более студеного воздуха. Наметится обратный суточный ход температуры, то есть днем станет холоднее, чем минувшей ночью, а осадки от дождя перейдут в заряды снега. И температура понизится в Москве до одного-трех градусов ниже ноля, а в Подмосковье до минус пяти градусов", — сказал Тишковец.
По его словам, вся слякоть замерзнет и на дорогах образуется толстая корка льда.
"Вся снежно-водяная каша под ногами замерзнет и превратится в классическую гололедицу толщиной несколько миллиметров. Поэтому сегодня Москва и столичный регион покроются коркой льда, на дорогах и тротуарах будет очень скользко ", — сказал Тишковец.
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Синоптик добавил, что ветер северный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.