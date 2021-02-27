https://ria.ru/20210227/miting-1599222981.html

У офиса Зеленского проходит митинг в поддержку националиста Стерненко

У офиса Зеленского проходит митинг в поддержку националиста Стерненко

Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко проходит в субботу возле... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T13:26

2021-02-27T13:26

2021-02-27T15:56

общество

правый сектор

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко проходит в субботу возле офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент РИА Новости.Приморский районный суд Одессы во вторник признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В акции приняли участие около 2 тысяч человек, более 20 протестующих были задержаны.По состоянию на 13.00 мск субботы около тысячи человек собрались на улице Банковой непосредственно возле здания офиса президента Украины. Они держат разные плакаты в поддержку Стерненко, а также с требованиями освободить осужденного. В акции принимает участие в основном молодежь. При этом люди продолжают приходить.В центре Киева, в том числе на прилегающих к офису президента улицах, находится большое количество полицейских. Однако непосредственно на акции полицейских не много, обстановка спокойная.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.

https://ria.ru/20210223/zelenskiy-1598660124.html

https://ria.ru/20210222/poroshenko-1598354042.html

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общество, правый сектор, владимир зеленский, киев, украина, в мире