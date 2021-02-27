https://ria.ru/20210227/longshot-1598949869.html

"Сбросим Россию и Китай с неба": какое новое оружие разрабатывают в США

"Сбросим Россию и Китай с неба": какое новое оружие разрабатывают в США

Высокие характеристики, хорошая устойчивость к средствам ПВО и РЭБ, серьезный арсенал — Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T08:00

2021-02-27T08:00

2021-02-27T10:08

су-57

darpa

northrop grumman

lockheed martin

безопасность

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Высокие характеристики, хорошая устойчивость к средствам ПВО и РЭБ, серьезный арсенал — Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) объявило конкурс на создание прототипа беспилотного летательного аппарата LongShot. Главная особенность этого дрона — запуск не с земли, а с борта самолета. Кроме того, перспективный БПЛА вооружат высокоскоростными ракетами "воздух — воздух". Что известно о проекте LongShot — в материале РИА Новости.Летающая "матрешка"В конкурсе примут участие три американских оборонных гиганта — General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman. БПЛА должен подняться в воздух в первой половине 2024-го. На первом этапе программы, который продлится год, разработчики представят предварительную конструкцию. На втором (девять месяцев) предстоит защитить проект и продемонстрировать его преимущества перед конкурентами. Победитель приступит к сборке прототипа — это третий этап. В 2021-м DARPA получила на этот проект 22 миллиона бюджетных долларов."Цель программы — разработать инновационный БПЛА, который позволит существенно увеличить дистанцию воздушного боя, повысить эффективность тактической авиации и снизить риск для пилотируемых самолетов, — говорится в официальном сообщении DARPA. — Последнее особенно важно. В случае успеха проекта наши истребители и бомбардировщики смогут уничтожать самолеты противника, не входя в зону поражения их ракет. В перспективе дроны LongShot сделают американских летчиков неуязвимыми для вражеской боевой авиации".В DARPA считают, что перспективный беспилотник полностью изменит привычную концепцию воздушного боя. Сегодня с самолетами противника борются истребители. Они должны обнаружить воздушную цель, выйти на рубеж пуска ракет и отстреляться. Авиация атакующей стороны находится в заведомо невыгодном положении — им приходится действовать в условиях активного противодействия вражеской ПВО, выдающей истребителям целеуказание.По новой концепции DARPA американские истребители и бомбардировщики будут оснащены не ракетами, а малоразмерными дронами. Получается своеобразная "матрешка" — один летательный аппарат переносит другой, с авиационными средствами поражения (АСП). Пилотируемый самолет запускает БПЛА с безопасного расстояния, а на огневой рубеж выходит беспилотник, принимая на себя все риски.Впихнуть в самолет"Для каждого типа истребителя и бомбардировщика есть ограничения по весу и габаритам полезной нагрузки, — сообщил журналистам официальный представитель концерна Northrop Grumman Джейме Энгдаль. — От них зависит, какое оборудование или вооружение самолет способен нести во внутренних отсеках и на внешней подвеске. Наша главная задача — создать такой дрон, который смогут использовать большинство истребителей и бомбардировщиков ВВС США".В DARPA не исключают, что LongShot возьмут на борт и самолеты военно-транспортной авиации. В этом случае ВВС США получат машину, заменяющую целую истребительную эскадрилью. Один транспортник сможет запускать сразу несколько дронов, которые будут действовать совместно, обмениваясь друг с другом информацией и распределяя между собой воздушные цели. Подобный подход идеально соответствует американской концепции "мозаичной войны", рассматривающей в качестве основной ударной силы "сборную солянку" из пилотируемых и беспилотных платформ, связанных в единую сеть.О вооружении дронов пока ничего конкретного не сообщали. Однако в Northrop Grumman не исключают вариант адаптации программы перспективных ракет Gray Wolf для проекта LongShot. Главная особенность этих авиационных средств поражения — способность действовать в "стае" — так же, как и их носители. Программа Gray Wolf предполагает создание разных типов ракет, в том числе и для ударов по сухопутным целям. Поэтому весьма вероятно, что дроны LongShot смогут атаковать наземные объекты. Например, комплексы противовоздушной обороны, в то время как самолеты-носители остаются вне зоны поражения их зенитных ракет."Верный ведомый"Еще один элемент "мозаичной войны" — программа Skyborg Vanguard, предусматривающая разработку беспилотного истребителя по концепции "верного ведомого" (Loyal Wingman). Эти дроны будут запускать по старинке — с земли, однако управлять — с борта пилотируемых самолетов. ВВС США уже заключили контракты сразу с четырьмя оборонными концернами — Boeing, Northrop Grumman, General Atomics и Kratos. Испытания образцов планируется завершить до лета 2026-го.Подобные проекты есть и в России. В частности, в начале 2019-го стало известно, что третий опытный образец истребителя пятого поколения Су-57 используют в качестве летающей лаборатории для проверки систем перспективного ударного БПЛА С-70 "Охотник". Тестируют бортовое радиоэлектронное оборудование, связь, групповое применение беспилотных аппаратов.А 27 сентября 2019-го Минобороны России сообщило журналистам о первом совместном полете "Охотника" и Су-57, продолжавшемся более получаса. Отрабатывали взаимодействие БПЛА с самолетом-лидером по расширению радиолокационного поля истребителя. Кроме того, С-70 выдавал целеуказание для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО. Для "Охотника" разрабатывается целая номенклатура боеприпасов различного назначения — видимо, и ракеты "воздух — воздух". В связке с Су-57 ударный дрон-невидимка может стать прорывом в области боевого применения истребительной авиации.

https://ria.ru/20210218/orbita-1597703344.html

https://ria.ru/20210209/bombardirovschiki-1596633840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, darpa, northrop grumman, lockheed martin , безопасность