https://ria.ru/20210227/kurorty-1599104006.html

Названы регионы России, которые активно развивают эко-отдых

Названы регионы России, которые активно развивают эко-отдых

Эксперты определили регионы России, где наиболее активно развивается экологический туризм, сообщает Едем-в-Гости.ру. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T04:15

2021-02-27T04:15

2021-02-27T04:15

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Эксперты определили регионы России, где наиболее активно развивается экологический туризм, сообщает Едем-в-Гости.ру. Алтайский край — один из самых экологически благоприятных и посещаемых регионов 2020 года. Спрос на это направление в 2020 году вырос в среднем на 30 процентов по сравнению с 2019-ым. Именно на Алтае активно внедряются современные эко-стандарты. Во многих отелях региона введены: многоступенчатая очистка воды, экономное водо-и энергопотребление, правила раздельного сбора мусора. Горный Алтай известен своими глэмпингами и тент-хаусами на берегу реки Катунь. Неподалеку от озер Ая, Манжерок и Телецкое созданы гостевые объекты со специальной системой энергосбережения, собственной артезианской скважиной и котельной. Стоимость проживания в глэмпинге — от 8500 рублей в сутки, в отеле — от 4500 рублей.Природная индустрия кубанских курортов также активно развивается. Сейчас россияне предпочитают комплексный эко-отдых по системе all inclusive. Востребованы отели из натуральных материалов, оздоровительный отдых, качественная местная еда.В Сочи популярно направление ЗОЖ-гостиниц. Особенно востребован в этом плане курорт Красная Поляна. Проживание в горах (даже на короткий период) способствует оздоровлению организма и укреплению иммунитета.На горе Аибга расположен труднодоступный эко-кемпинг. Добраться до него можно либо на вертолете, либо пешком. На территории много плодовых деревьев, а холодная вода подается из ближайшего колодца. Стоимость проживания в гостевом доме — от 1500 рублей в сутки, в отеле – от 2500 рублей, в эко-глэмпинге — от 15 750 рублей за одного-двух человек.На семейные курорты Анапа и Геленджик едут не только из-за лечебного климата. Там туристы посещают фермы, где можно на природе, понаблюдать за животными и попробовать местные продукты. В Геленджик путешественники также приезжают, чтобы посетить эко-деревню в поселке Возрождение. Здесь они проходят ряд оздоровительных процедур: йодобромные ванны, банные процедуры и spa. Останавливаются на один-два дня в деревянных домиках. Стоимость аренды — 12-15 тысяч рублей (четыре-шесть человек).Также активно развивает экологический туризм и Крым. На курорт Тарханкут россияне приезжают, чтобы отдохнуть от городской суеты и искупаться в самом чистом море на побережье. Дома и бунгало там построены из смеси древесины с морскими водорослями. В Судак многие едут ради можжевелового эко-поместья. Те, кто хочет только протестировать данный формат, останавливаются в привычных гостевых домах поблизости. Стоимость проживания – от двух тысяч рублей в сутки.В Ленинградской области под Выборгом можно отдохнуть от электричества и водопровода в необычных лесных домиках с крышей, покрытой мхом, заменяющим кондиционер летом и отопление зимой. Стоимость размещения — от 1500 рублей в сутки. Эко-отели Подмосковья расположены в чистых зеленых районах и оснащены светодиодным освещением, водой из собственной артезианской скважины, энергоэффективной техникой. Туристам предлагают форматы проживания на любой вкус: деревянные одноэтажные дома, арт-пансионаты, большие бочки и гостиницы-теплицы. Размещение в таких арт-объектах обходится в среднем от 4300 рублей в сутки.

https://ria.ru/20201010/baranovskaya-1578230842.html

https://ria.ru/20210220/oteli-1598150753.html

https://ria.ru/20190704/1556216198.html

https://ria.ru/20201029/ekoturizm-1582099428.html

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