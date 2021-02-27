https://ria.ru/20210227/krym-1599206336.html

В Крыму назвали указ Зеленского о деоккупации полуострова блефом

В Крыму назвали указ Зеленского о деоккупации полуострова блефом

Указ президента Украины по "деоккупации" и реинтеграции Крыма не более чем очередной политический блеф, эффективность его нулевая, заявил глава комитета... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T10:20

2021-02-27T10:20

2021-02-27T10:20

юрий гемпель

владимир зеленский

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Указ президента Украины по "деоккупации" и реинтеграции Крыма не более чем очередной политический блеф, эффективность его нулевая, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об отдельных мерах, направленных на "деоккупацию" и реинтеграцию Крыма. По его словам, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также принятие мер по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма."Эффективность и актуальность данного указа, как и всего, что предпринимают киевские власти в отношении Крыма, нулевая. Все эти меры - очередной политический блеф. Уверен, что даже сам Зеленский не верит в то, что говорит. С таким же успехом он может и Луну с неба потребовать достать", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, защита прав человека - это благородное дело, однако президенту Украины надо начать со своей страны, а не вмешиваться в дела российского Крыма"Энергетическая, водная, продуктовая, транспортная блокады - это нарушения прав человека, санкционированные киевскими властями в отношении крымчан. Вот пусть Зеленский прилюдно накажет тех, кто все эти годы пытался напакостить крымчанам", - сказал Гемпель.

https://ria.ru/20210226/zelenskiy-1599186856.html

https://ria.ru/20210227/deokkupatsiya-1599196552.html

республика крым

украина

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юрий гемпель, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире