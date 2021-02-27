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В Крыму назвали указ Зеленского о деоккупации полуострова блефом
В Крыму назвали указ Зеленского о деоккупации полуострова блефом
Указ президента Украины по "деоккупации" и реинтеграции Крыма не более чем очередной политический блеф, эффективность его нулевая, заявил глава комитета... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T10:20
2021-02-27T10:20
юрий гемпель
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Указ президента Украины по "деоккупации" и реинтеграции Крыма не более чем очередной политический блеф, эффективность его нулевая, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об отдельных мерах, направленных на "деоккупацию" и реинтеграцию Крыма. По его словам, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также принятие мер по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма."Эффективность и актуальность данного указа, как и всего, что предпринимают киевские власти в отношении Крыма, нулевая. Все эти меры - очередной политический блеф. Уверен, что даже сам Зеленский не верит в то, что говорит. С таким же успехом он может и Луну с неба потребовать достать", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, защита прав человека - это благородное дело, однако президенту Украины надо начать со своей страны, а не вмешиваться в дела российского Крыма"Энергетическая, водная, продуктовая, транспортная блокады - это нарушения прав человека, санкционированные киевскими властями в отношении крымчан. Вот пусть Зеленский прилюдно накажет тех, кто все эти годы пытался напакостить крымчанам", - сказал Гемпель.
https://ria.ru/20210226/zelenskiy-1599186856.html
https://ria.ru/20210227/deokkupatsiya-1599196552.html
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юрий гемпель, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

В Крыму назвали указ Зеленского о деоккупации полуострова блефом

10:20 27.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий МакеевДворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Указ президента Украины по "деоккупации" и реинтеграции Крыма не более чем очередной политический блеф, эффективность его нулевая, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об отдельных мерах, направленных на "деоккупацию" и реинтеграцию Крыма. По его словам, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также принятие мер по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.
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"Эффективность и актуальность данного указа, как и всего, что предпринимают киевские власти в отношении Крыма, нулевая. Все эти меры - очередной политический блеф. Уверен, что даже сам Зеленский не верит в то, что говорит. С таким же успехом он может и Луну с неба потребовать достать", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, защита прав человека - это благородное дело, однако президенту Украины надо начать со своей страны, а не вмешиваться в дела российского Крыма
"Энергетическая, водная, продуктовая, транспортная блокады - это нарушения прав человека, санкционированные киевскими властями в отношении крымчан. Вот пусть Зеленский прилюдно накажет тех, кто все эти годы пытался напакостить крымчанам", - сказал Гемпель.
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Юрий ГемпельВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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