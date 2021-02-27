https://ria.ru/20210227/krym-1599199570.html
В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова
В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова
Президент Джо Байден поторопился с заверениями в том, что США никогда не признают Крым частью России, считает руководитель рабочей группы по... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T08:26
2021-02-27T08:26
2021-02-27T09:44
россия
джо байден
севастополь
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599160020_0:235:3110:1984_1920x0_80_0_0_74bc81295191e9591c9be19950c40994.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Президент Джо Байден поторопился с заверениями в том, что США никогда не признают Крым частью России, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов.В обращении Байдена говорится, что Крым — это Украина, что США никогда не признают его нынешний статус и будут дальше работать над привлечением России к ответственности за "агрессию" на Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
https://ria.ru/20210224/krym-1598707367.html
россия
севастополь
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599160020_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_12b5eca65ac8f437c11d8d3b71d7bb82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джо байден, севастополь, оон, сша, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Президент Джо Байден поторопился с заверениями в том, что США никогда не признают Крым частью России, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов.
"Когда новый американский президент утверждает, что США никогда не признают Крым российским, хочется воскликнуть: не стоит торопиться с подобными оценками и утверждениями. Никогда не говори никогда, иначе потом придется краснеть и извиняться за свои слова", — сказал он РИА Новости.
В обращении Байдена говорится, что Крым — это Украина, что США
никогда не признают его нынешний статус и будут дальше работать над привлечением России к ответственности за "агрессию" на Украине
.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".