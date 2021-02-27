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В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова
В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова
Президент Джо Байден поторопился с заверениями в том, что США никогда не признают Крым частью России, считает руководитель рабочей группы по... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T08:26
2021-02-27T09:44
россия
джо байден
севастополь
оон
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Президент Джо Байден поторопился с заверениями в том, что США никогда не признают Крым частью России, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов.В обращении Байдена говорится, что Крым — это Украина, что США никогда не признают его нынешний статус и будут дальше работать над привлечением России к ответственности за "агрессию" на Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
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россия, джо байден, севастополь, оон, сша, в мире

В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова

08:26 27.02.2021 (обновлено: 09:44 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Ялте
Вид на набережную в Ялте - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Президент Джо Байден поторопился с заверениями в том, что США никогда не признают Крым частью России, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов.

"Когда новый американский президент утверждает, что США никогда не признают Крым российским, хочется воскликнуть: не стоит торопиться с подобными оценками и утверждениями. Никогда не говори никогда, иначе потом придется краснеть и извиняться за свои слова", — сказал он РИА Новости.

В обращении Байдена говорится, что Крым — это Украина, что США никогда не признают его нынешний статус и будут дальше работать над привлечением России к ответственности за "агрессию" на Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
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