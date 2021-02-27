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Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в разговоре с журналистом Антоном Красовским на YouTube-канале RT Россия... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T20:10
2021-02-27T20:10
2021-02-27T20:10
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в разговоре с журналистом Антоном Красовским на YouTube-канале RT Россия рассказала о возможных последствиях перенесенного COVID-19 для разных групп пациентов."Мужчины страдают больше во время острой фазы. А женщины более склонны отрастить длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить", — сказала она. По словам медика, появление осложнений после COVID-19 зависит прежде всего от особенностей здоровья переболевшего."В зависимости от наших конкретных склонностей организма мы получаем то или другое. При этом вирус не делает что-то специфическое, одно для всех, а просто где тонко — там и рвется", — резюмировала Баранова.Также она отметила, что молодые пациенты легче справляются с последствиями коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210227/tuman-1599241894.html
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