В Крыму на месяц продлили ограничения по COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Действующие ограничения из-за COVID-19 в Севастополе продлили до конца марта, исключение будет сделано для двух концертов, которые состоятся 8 и 18 марта, сообщила пресс-служба правительства региона.
Такое решение было принято в субботу на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Михаила Развожаева.
"Действующие в Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до конца марта", - сообщается на портале правительства.
Исключение сделано для массовых мероприятий в Международный женский день и годовщину воссоединения Крыма с Россией. Восьмого марта на главной площади пройдет концерт, а 18 марта на площади Нахимова севастопольцы отметят седьмую годовщину воссоединения с Россией.
В городе будет действовать режим повышенной готовности и все введённые ранее ограничительные меры, в том числе обязательный масочный режим. Разрешено проводить спортивные мероприятия со зрителями в закрытых помещениях при заполнении не более 50%, и действует правило половинной рассадки в театрах и кинотеатрах.
На данный момент в Севастополе улучшилась эпидемиологическая ситуация, свободный коечный фонд составляет 48%, сообщили власти. Больницы, ранее задействованные под лечение пациентов с COVID-19, возвращаются к профильной работе. Массовая вакцинация от коронавируса жителей Севастополя стартовала 8 февраля.