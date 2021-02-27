https://ria.ru/20210227/koronavirus-1599231087.html

В Крыму на месяц продлили ограничения по COVID-19

В Крыму на месяц продлили ограничения по COVID-19

Действующие ограничения из-за COVID-19 в Севастополе продлили до конца марта, исключение будет сделано для двух концертов, которые состоятся 8 и 18 марта,... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T14:56

2021-02-27T14:56

2021-02-27T14:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

михаил развожаев

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Действующие ограничения из-за COVID-19 в Севастополе продлили до конца марта, исключение будет сделано для двух концертов, которые состоятся 8 и 18 марта, сообщила пресс-служба правительства региона.Такое решение было принято в субботу на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Михаила Развожаева.Исключение сделано для массовых мероприятий в Международный женский день и годовщину воссоединения Крыма с Россией. Восьмого марта на главной площади пройдет концерт, а 18 марта на площади Нахимова севастопольцы отметят седьмую годовщину воссоединения с Россией.В городе будет действовать режим повышенной готовности и все введённые ранее ограничительные меры, в том числе обязательный масочный режим. Разрешено проводить спортивные мероприятия со зрителями в закрытых помещениях при заполнении не более 50%, и действует правило половинной рассадки в театрах и кинотеатрах.На данный момент в Севастополе улучшилась эпидемиологическая ситуация, свободный коечный фонд составляет 48%, сообщили власти. Больницы, ранее задействованные под лечение пациентов с COVID-19, возвращаются к профильной работе. Массовая вакцинация от коронавируса жителей Севастополя стартовала 8 февраля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210227/koronavirus-1599211097.html

https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596289645.html

россия

севастополь

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коронавирус в россии, россия, михаил развожаев, севастополь, общество