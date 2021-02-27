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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210227/koronavirus-1599217206.html
Индия продлила ограничения по коронавирусу до конца марта
Индия продлила ограничения по коронавирусу до конца марта
МВД Индии продлило до 31 марта действие правил по сдерживанию коронавируса. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T12:18
2021-02-27T12:18
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
мвд индии
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев – РИА Новости. МВД Индии продлило до 31 марта действие правил по сдерживанию коронавируса."Несмотря на то что число активных и новых случаев COVID-19 значительно сократилось, необходимо продолжать наблюдение, сдерживание и осторожный подход, чтобы полностью преодолеть пандемию. Штатам и союзным территориям также было рекомендовано ускорить вакцинацию целевой группы, чтобы прервать цепь передачи и преодолеть пандемию", - сообщило МВД Индии.Отмечается, что власти оставили в силе введенные в январе послабления за пределами зон распространения коронавируса. Ранее МВД разрешило открыть плавательные бассейны для всех граждан и сняло ограничения на число посетителей кинозалов и театров. Также были разрешены все виды общественных, религиозных и культурных мероприятий, которые ранее были ограничены 50% вместимости залов или 200 участниками.В связи с распространением коронавируса власти Индии 25 марта 2020 года ввели в стране режим изоляции и четыре раза продлевали его вплоть до 31 мая. В ходе первой фазы выхода из режима изоляции, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. Позже с ограничениями была возобновлена работа общественного транспорта. При этом режим изоляции сохранился в тех местах, которые объявлены зонами сдерживания - там, где число больных продолжает увеличиваться.Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране выявлено 11 миллионов случаев коронавируса. При этом болезнь победили более 10,7 миллиона человек, продолжают лечение около 159 тысяч человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний более 156 тысяч человек.
https://ria.ru/20210206/pandemiya-1596150244.html
https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598710815.html
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коронавирус covid-19, мвд индии, индия, в мире

Индия продлила ограничения по коронавирусу до конца марта

12:18 27.02.2021
 
© AP Photo / Bikas DasМедики у автомобиля скорой помощи в Индии
Медики у автомобиля скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© AP Photo / Bikas Das
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев – РИА Новости. МВД Индии продлило до 31 марта действие правил по сдерживанию коронавируса.
"Несмотря на то что число активных и новых случаев COVID-19 значительно сократилось, необходимо продолжать наблюдение, сдерживание и осторожный подход, чтобы полностью преодолеть пандемию. Штатам и союзным территориям также было рекомендовано ускорить вакцинацию целевой группы, чтобы прервать цепь передачи и преодолеть пандемию", - сообщило МВД Индии.
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 08:00Наука
Недооцененная опасность. Какой вирус спровоцирует следующую пандемию
Отмечается, что власти оставили в силе введенные в январе послабления за пределами зон распространения коронавируса. Ранее МВД разрешило открыть плавательные бассейны для всех граждан и сняло ограничения на число посетителей кинозалов и театров. Также были разрешены все виды общественных, религиозных и культурных мероприятий, которые ранее были ограничены 50% вместимости залов или 200 участниками.
В связи с распространением коронавируса власти Индии 25 марта 2020 года ввели в стране режим изоляции и четыре раза продлевали его вплоть до 31 мая. В ходе первой фазы выхода из режима изоляции, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. Позже с ограничениями была возобновлена работа общественного транспорта. При этом режим изоляции сохранился в тех местах, которые объявлены зонами сдерживания - там, где число больных продолжает увеличиваться.
Медицинская бригада в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы SSM Health St. Anthony в Оклахома-Сити, СЩА - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 08:03Распространение коронавируса
В ВОЗ заявили о неоднозначной ситуации с коронавирусом в мире
Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране выявлено 11 миллионов случаев коронавируса. При этом болезнь победили более 10,7 миллиона человек, продолжают лечение около 159 тысяч человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний более 156 тысяч человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19МВД ИндииИндияВ мире
 
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