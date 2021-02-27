https://ria.ru/20210227/koronavirus-1599217206.html

Индия продлила ограничения по коронавирусу до конца марта

Индия продлила ограничения по коронавирусу до конца марта

МВД Индии продлило до 31 марта действие правил по сдерживанию коронавируса. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T12:18

2021-02-27T12:18

2021-02-27T12:18

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

мвд индии

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев – РИА Новости. МВД Индии продлило до 31 марта действие правил по сдерживанию коронавируса."Несмотря на то что число активных и новых случаев COVID-19 значительно сократилось, необходимо продолжать наблюдение, сдерживание и осторожный подход, чтобы полностью преодолеть пандемию. Штатам и союзным территориям также было рекомендовано ускорить вакцинацию целевой группы, чтобы прервать цепь передачи и преодолеть пандемию", - сообщило МВД Индии.Отмечается, что власти оставили в силе введенные в январе послабления за пределами зон распространения коронавируса. Ранее МВД разрешило открыть плавательные бассейны для всех граждан и сняло ограничения на число посетителей кинозалов и театров. Также были разрешены все виды общественных, религиозных и культурных мероприятий, которые ранее были ограничены 50% вместимости залов или 200 участниками.В связи с распространением коронавируса власти Индии 25 марта 2020 года ввели в стране режим изоляции и четыре раза продлевали его вплоть до 31 мая. В ходе первой фазы выхода из режима изоляции, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. Позже с ограничениями была возобновлена работа общественного транспорта. При этом режим изоляции сохранился в тех местах, которые объявлены зонами сдерживания - там, где число больных продолжает увеличиваться.Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране выявлено 11 миллионов случаев коронавируса. При этом болезнь победили более 10,7 миллиона человек, продолжают лечение около 159 тысяч человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний более 156 тысяч человек.

https://ria.ru/20210206/pandemiya-1596150244.html

https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598710815.html

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коронавирус covid-19, мвд индии, индия, в мире