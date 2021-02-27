В России за сутки выявили 11 534 случая COVID-19
11:02 27.02.2021 (обновлено: 12:50 27.02.2021)
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Это на 448 случаев больше, чем днем ранее (когда их было 11 086), тем не менее показатель уже пятый день подряд остается ниже 12 тысяч — на уровне начала октября. Суточный темп прироста составил 0,27 процента.
Умерли за минувшие сутки 439 человек, выписались по выздоровлению — 16 020.
Больше всего новых случаев выявили в Москве — 1825 (накануне сообщалось о 1336). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 951 заразившегося, в Подмосковье — 558, в Нижегородской области — 395, в Воронежской — 296, в Ростовской — 281, в Самарской — 280, в Иркутской — 234, в Челябинской — 206, в Саратовской — 203.
Минимальные значения отмечены на Чукотке — там за сутки выявили один случай, в Еврейской автономной области их два, а в Туве и Магаданской области — по четыре.
При этом у более чем десяти процентов заразившихся (1332 человека) не наблюдается симптомов.
Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 234 720, умерли за все время 85 743 человека, вылечились — 3 799 406.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 112,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 113,4 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.