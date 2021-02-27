Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210227/koronavirus-1599209962.html
В России за сутки выявили 11 534 случая COVID-19
В России за сутки выявили 11 534 случая COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 11 534 новых случая COVID-19, сообщает оперативный штаб. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T11:02
2021-02-27T12:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587469542_69:57:2737:1558_1920x0_80_0_0_b633bad1255537035bafa1b78c944323.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 534 новых случая COVID-19, сообщает оперативный штаб.Это на 448 случаев больше, чем днем ранее (когда их было 11 086), тем не менее показатель уже пятый день подряд остается ниже 12 тысяч — на уровне начала октября. Суточный темп прироста составил 0,27 процента.Умерли за минувшие сутки 439 человек, выписались по выздоровлению — 16 020.Больше всего новых случаев выявили в Москве — 1825 (накануне сообщалось о 1336). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 951 заразившегося, в Подмосковье — 558, в Нижегородской области — 395, в Воронежской — 296, в Ростовской — 281, в Самарской — 280, в Иркутской — 234, в Челябинской — 206, в Саратовской — 203.Минимальные значения отмечены на Чукотке — там за сутки выявили один случай, в Еврейской автономной области их два, а в Туве и Магаданской области — по четыре.При этом у более чем десяти процентов заразившихся (1332 человека) не наблюдается симптомов.Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 234 720, умерли за все время 85 743 человека, вылечились — 3 799 406.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 112,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 113,4 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
https://ria.ru/20210226/privivka-1599060129.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587469542_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_c149caf093c1cfecc3ecccac5370eac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки выявили 11 534 случая COVID-19

11:02 27.02.2021 (обновлено: 12:50 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 534 новых случая COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Это на 448 случаев больше, чем днем ранее (когда их было 11 086), тем не менее показатель уже пятый день подряд остается ниже 12 тысяч — на уровне начала октября. Суточный темп прироста составил 0,27 процента.
Умерли за минувшие сутки 439 человек, выписались по выздоровлению — 16 020.
Больше всего новых случаев выявили в Москве — 1825 (накануне сообщалось о 1336). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 951 заразившегося, в Подмосковье — 558, в Нижегородской области — 395, в Воронежской — 296, в Ростовской — 281, в Самарской — 280, в Иркутской — 234, в Челябинской — 206, в Саратовской — 203.
Вакцина в холодильной установке в пункте вакцинации от коронавируса в торговом центре Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 11:34Распространение коронавируса
В России почти четыре миллиона человек привились от коронавируса
Минимальные значения отмечены на Чукотке — там за сутки выявили один случай, в Еврейской автономной области их два, а в Туве и Магаданской области — по четыре.
При этом у более чем десяти процентов заразившихся (1332 человека) не наблюдается симптомов.
Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 234 720, умерли за все время 85 743 человека, вылечились — 3 799 406.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 112,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 113,4 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
04:45Названы города для бюджетного авиапутешествия на 8 марта
04:30NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева
04:20Названы три типа клубники, которые нельзя есть
03:24При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек
03:11При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека
02:45"Нужно душить ее". Японцы призвали к войне с Россией
02:28В США одобрили вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
02:14У дома на востоке Москвы зарезали мужчину
02:12Специалист объяснил, как использовать одну из камер смартфона
02:11Эндокринолог назвала самые безопасные сахарозаменители
02:00В "Векторе" опровергли миф об антителах от коронавируса
01:59Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху
01:34Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
01:12Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме после COVID-19
01:02Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины "Спутник V"
01:01В Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса
00:45Во время беспорядков в Барселоне задержали не менее десяти человек
00:40СК сообщил об уголовном деле из-за изнасилования девочки тремя мужчинами
23:57Axios: США отрицают переговоры с Германией по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния