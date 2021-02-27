https://ria.ru/20210227/koronavirus-1599209962.html

В России за сутки выявили 11 534 случая COVID-19

В России за сутки выявили 11 534 случая COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 11 534 новых случая COVID-19, сообщает оперативный штаб. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T11:02

2021-02-27T11:02

2021-02-27T12:50

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 534 новых случая COVID-19, сообщает оперативный штаб.Это на 448 случаев больше, чем днем ранее (когда их было 11 086), тем не менее показатель уже пятый день подряд остается ниже 12 тысяч — на уровне начала октября. Суточный темп прироста составил 0,27 процента.Умерли за минувшие сутки 439 человек, выписались по выздоровлению — 16 020.Больше всего новых случаев выявили в Москве — 1825 (накануне сообщалось о 1336). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 951 заразившегося, в Подмосковье — 558, в Нижегородской области — 395, в Воронежской — 296, в Ростовской — 281, в Самарской — 280, в Иркутской — 234, в Челябинской — 206, в Саратовской — 203.Минимальные значения отмечены на Чукотке — там за сутки выявили один случай, в Еврейской автономной области их два, а в Туве и Магаданской области — по четыре.При этом у более чем десяти процентов заразившихся (1332 человека) не наблюдается симптомов.Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 234 720, умерли за все время 85 743 человека, вылечились — 3 799 406.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 112,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 113,4 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210226/privivka-1599060129.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество