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Россияне не смогут посетить Кипр в марте
Россияне не смогут посетить Кипр в марте
Россия остается в категории стран, граждане которых для приезда на Кипр с 1 марта должны иметь вид на жительство или получить специальное разрешение, а... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T22:41
2021-02-27T22:41
россия
кипр
в мире
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АФИНЫ, 26 фев – РИА Новости. Россия остается в категории стран, граждане которых для приезда на Кипр с 1 марта должны иметь вид на жительство или получить специальное разрешение, а прилетевшие пассажиры должны пройти двухнедельный карантин, говорится в оценке эпидемиологического риска COVID-19, опубликованной министерством здравоохранения Кипра в субботу.Отдел эпидемиологического надзора министерства здравоохранения провел повторную оценку эпидемиологической картины. Классификация стран Европейского союза и Европейской экономической зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), включая Швейцарию, предусматривает "цветовые" категории - зеленую, оранжевую или красную, она основана на классификации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).Что касается третьих стран (Великобритания, Россия, Украина, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет, Белоруссия), а также стран, включенных в обновленный список рекомендаций ЕС, для отмены временных ограничений на поездки в ЕС они проходят эпидемиологическую оценку министерства здравоохранения и делятся на зеленую, оранжевую, красную и серую категории. Россия в соответствии с этой категоризацией находится в списке стран серой категории, для приезда из которых требуется специальное разрешение. В этом списке десять стран - Великобритания, Израиль, Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Белоруссия, Руанда.Из стран серой категория въезд в Республику Кипр разрешен только следующим категориям пассажиров: кипрские граждане и члены их семей (их супруги-иностранцы и их несовершеннолетние дети); европейские граждане, граждане Европейской экономической зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия) и Швейцарии; лица, проживающие на Кипре на законных основаниях; лица, имеющие право на въезд на Кипр в соответствии с Венской конвенцией, и граждане третьих стран, имеющие право на въезд в Республику Кипр после получения специального разрешения.Пассажиры, прибывающие из стран этой категории, должны сделать лабораторный тест в течение 72 часов перед поездкой на Кипр и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР на COVID-19.Пассажиры из стран серой категории должны провести на обязательной самоизоляции или на обязательном карантине 14 дней. Возможно сократить этот срок, если через 10 дней режима обязательной самоизоляции или карантина пройти повторное тестирования на COVID-19 за свой счет и представить отрицательный результат.Все пассажиры, независимо от категории страны, должны пройти регистрацию на сайте CyprusFlightPass за 24 часа до вылета.Кроме того, в целях обеспечения общественного здравоохранения и эпидемиологического надзора будет проведен лабораторный молекулярный тест.Минздрав подчеркивает, что разрешение на въезд на Кипр зависит от эпидемиологической обстановки.
https://ria.ru/20210201/egipet-1595486697.html
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россия, кипр, в мире

Россияне не смогут посетить Кипр в марте

22:41 27.02.2021
 
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкВид на город Лимассол на Кипре
Вид на город Лимассол на Кипре - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Борис Бабанов
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АФИНЫ, 26 фев – РИА Новости. Россия остается в категории стран, граждане которых для приезда на Кипр с 1 марта должны иметь вид на жительство или получить специальное разрешение, а прилетевшие пассажиры должны пройти двухнедельный карантин, говорится в оценке эпидемиологического риска COVID-19, опубликованной министерством здравоохранения Кипра в субботу.
Отдел эпидемиологического надзора министерства здравоохранения провел повторную оценку эпидемиологической картины. Классификация стран Европейского союза и Европейской экономической зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), включая Швейцарию, предусматривает "цветовые" категории - зеленую, оранжевую или красную, она основана на классификации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Что касается третьих стран (Великобритания, Россия, Украина, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет, Белоруссия), а также стран, включенных в обновленный список рекомендаций ЕС, для отмены временных ограничений на поездки в ЕС они проходят эпидемиологическую оценку министерства здравоохранения и делятся на зеленую, оранжевую, красную и серую категории. Россия в соответствии с этой категоризацией находится в списке стран серой категории, для приезда из которых требуется специальное разрешение. В этом списке десять стран - Великобритания, Израиль, Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Белоруссия, Руанда.
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Из стран серой категория въезд в Республику Кипр разрешен только следующим категориям пассажиров: кипрские граждане и члены их семей (их супруги-иностранцы и их несовершеннолетние дети); европейские граждане, граждане Европейской экономической зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия) и Швейцарии; лица, проживающие на Кипре на законных основаниях; лица, имеющие право на въезд на Кипр в соответствии с Венской конвенцией, и граждане третьих стран, имеющие право на въезд в Республику Кипр после получения специального разрешения.
Пассажиры, прибывающие из стран этой категории, должны сделать лабораторный тест в течение 72 часов перед поездкой на Кипр и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР на COVID-19.
Пассажиры из стран серой категории должны провести на обязательной самоизоляции или на обязательном карантине 14 дней. Возможно сократить этот срок, если через 10 дней режима обязательной самоизоляции или карантина пройти повторное тестирования на COVID-19 за свой счет и представить отрицательный результат.
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Все пассажиры, независимо от категории страны, должны пройти регистрацию на сайте CyprusFlightPass за 24 часа до вылета.
Кроме того, в целях обеспечения общественного здравоохранения и эпидемиологического надзора будет проведен лабораторный молекулярный тест.
Минздрав подчеркивает, что разрешение на въезд на Кипр зависит от эпидемиологической обстановки.

"Категоризация стран, основанная на оценке эпидемиологического риска, чрезвычайно динамична и может быть изменена в любой момент по мере развития пандемии и изменения эпидемиологических данных. С этой целью будут объявляться новые данные, а список стран будет часто обновляться", - говорится в сообщении минздрава.

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