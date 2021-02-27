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В Киеве сторонники националиста Стерненко провели митинг у здания МВД
В Киеве сторонники националиста Стерненко провели митинг у здания МВД
Сторонники приговоренного к семи годам за разбой экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко провели в субботу митинги возле офиса... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T16:25
2021-02-27T16:25
владимир зеленский
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одесса
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КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Сторонники приговоренного к семи годам за разбой экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко провели в субботу митинги возле офиса генпрокурора Украины и у здания министерства внутренних дел в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.Приморский районный суд Одессы во вторник признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В акции приняли участие около 2 тысяч человек, более 20 протестующих были задержаны.Ранее в субботу начался митинг сторонников Стерненко возле офиса президента Украина.Митинг возле офиса президента продолжается. Однако часть активистов пошли колонной к офису генпрокурора, а часть – к зданию министерства внутренних дел Украины.Сторонники Стерненко во время шествия в колонне жгли файеры и взрывали петарды. Они провели непродолжительные митинги возле офиса генпрокурора и у здания МВД. Возле офиса генпрокурора протестующие требовали освобождения Стерненко, обновления судебной системы, а также отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая якобы способствовала обвинительному приговору Стерненко. Протестующие в ходе митинга забросили несколько файеров на козырек входа в здание офиса генпрокурора. Полиция митингующих не останавливала.После непродолжительных митингов возле офиса генпрокурора и здания МВД участники акций начали расходиться, некоторые решили вернуться к офису президента Владимира Зеленского.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
https://ria.ru/20210223/ukraina-1598664825.html
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владимир зеленский, мвд украины, одесская область, одесса, украина, в мире

В Киеве сторонники националиста Стерненко провели митинг у здания МВД

16:25 27.02.2021
 
© Фото : СТРАНА.uaСторонники Сергея Стерненко во время митинга на Банковой улице в Киеве, Украина
Сторонники Сергея Стерненко во время митинга на Банковой улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Фото : СТРАНА.ua
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КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Сторонники приговоренного к семи годам за разбой экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко провели в субботу митинги возле офиса генпрокурора Украины и у здания министерства внутренних дел в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
Приморский районный суд Одессы во вторник признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В акции приняли участие около 2 тысяч человек, более 20 протестующих были задержаны.
Ранее в субботу начался митинг сторонников Стерненко возле офиса президента Украина.
Митинг возле офиса президента продолжается. Однако часть активистов пошли колонной к офису генпрокурора, а часть – к зданию министерства внутренних дел Украины.
Сторонники Стерненко во время шествия в колонне жгли файеры и взрывали петарды. Они провели непродолжительные митинги возле офиса генпрокурора и у здания МВД. Возле офиса генпрокурора протестующие требовали освобождения Стерненко, обновления судебной системы, а также отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая якобы способствовала обвинительному приговору Стерненко. Протестующие в ходе митинга забросили несколько файеров на козырек входа в здание офиса генпрокурора. Полиция митингующих не останавливала.
После непродолжительных митингов возле офиса генпрокурора и здания МВД участники акций начали расходиться, некоторые решили вернуться к офису президента Владимира Зеленского.
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В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.
"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
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