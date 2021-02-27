В Ижевске шесть человек пострадали при наезде автобуса на опору ЛЭП
12:33 27.02.2021 (обновлено: 12:37 27.02.2021)
© Фото : первый отдел УГИБДД МВД по УдмуртииСотрудники экстренных служб на месте ДТП с автобусом в Ижевске
© Фото : первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
УФА, 27 фев – РИА Новости. Шесть человек пострадали при наезде автобуса на опору линий электропередач в Ижевске, один пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД по Удмуртии.
По данным ведомства, утром в субботу напротив дома №1 по улице Буммашевская в Ижевске водитель автобуса "Нефаз" не справился с управлением и совершил наезд на опору линий электропередач.
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"В результате происшествия четыре пассажира автобуса: мужчины 1977 и 1976 годов рождения, девушка 18 лет и женщина 1959 года рождения, получили травмы, доставлены в медицинское учреждение. По предварительной информации, в салоне автобуса находилось 30 пассажиров", - говорится в официальном сообщении региональной Госавтоинспекции.
В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что число пострадавших увеличилось до шести человек. "Шесть человек были доставлены в больницу на осмотр, после осмотра одну женщину госпитализировали", - пояснили в пресс-службе.