https://ria.ru/20210227/izhevsk-1599218733.html

В Ижевске шесть человек пострадали при наезде автобуса на опору ЛЭП

В Ижевске шесть человек пострадали при наезде автобуса на опору ЛЭП

Шесть человек пострадали при наезде автобуса на опору линий электропередач в Ижевске, один пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T12:33

2021-02-27T12:33

2021-02-27T12:37

ижевск

происшествия

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УФА, 27 фев – РИА Новости. Шесть человек пострадали при наезде автобуса на опору линий электропередач в Ижевске, один пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД по Удмуртии.По данным ведомства, утром в субботу напротив дома №1 по улице Буммашевская в Ижевске водитель автобуса "Нефаз" не справился с управлением и совершил наезд на опору линий электропередач.В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что число пострадавших увеличилось до шести человек. "Шесть человек были доставлены в больницу на осмотр, после осмотра одну женщину госпитализировали", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210226/chelyabinsk-1599058983.html

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ижевск, происшествия