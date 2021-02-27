https://ria.ru/20210227/immunitet-1599192255.html

Доктор Комаровский назвал шесть худших способов укрепить иммунитет

Доктор Комаровский назвал шесть худших способов укрепить иммунитет

Врач Евгений Комаровский опубликовал в Instagram список самых неэффективных и самых эффективных способов повысить иммунитет. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T01:04

2021-02-27T01:04

2021-02-27T01:04

евгений комаровский

россия

иммунитет

здоровье

общество

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Врач Евгений Комаровский опубликовал в Instagram список самых неэффективных и самых эффективных способов повысить иммунитет.Так, по мнению медика, худшими методами для укрепления здоровья будут прием БАДов, употребление элеутерококка и эхинацеи, лука и чеснока, амулеты от вирусов, иммуномодуляторы и гомеопатия.Самые эффективные способы повысить иммунитет, как указывает Комаровский, — полноценный сон, умеренные физические нагрузки, отказ от таких вредных привычек, как курение и употребление алкоголя, вакцинация, полноценное питание, а также положительные эмоции.

https://ria.ru/20200831/immunitet-1576544606.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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евгений комаровский, россия, иммунитет, здоровье, общество