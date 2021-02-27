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Доктор Комаровский назвал шесть худших способов укрепить иммунитет
Доктор Комаровский назвал шесть худших способов укрепить иммунитет
Врач Евгений Комаровский опубликовал в Instagram список самых неэффективных и самых эффективных способов повысить иммунитет. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T01:04
2021-02-27T01:04
2021-02-27T01:04
евгений комаровский
россия
иммунитет
здоровье
общество
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Врач Евгений Комаровский опубликовал в Instagram список самых неэффективных и самых эффективных способов повысить иммунитет.Так, по мнению медика, худшими методами для укрепления здоровья будут прием БАДов, употребление элеутерококка и эхинацеи, лука и чеснока, амулеты от вирусов, иммуномодуляторы и гомеопатия.Самые эффективные способы повысить иммунитет, как указывает Комаровский, — полноценный сон, умеренные физические нагрузки, отказ от таких вредных привычек, как курение и употребление алкоголя, вакцинация, полноценное питание, а также положительные эмоции.
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евгений комаровский, россия, иммунитет, здоровье, общество
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
Врач Евгений Комаровский
опубликовал в Instagram
список самых неэффективных и самых эффективных способов повысить иммунитет.
Так, по мнению медика, худшими методами для укрепления здоровья будут прием БАДов, употребление элеутерококка и эхинацеи, лука и чеснока, амулеты от вирусов, иммуномодуляторы и гомеопатия.
Самые эффективные способы повысить иммунитет, как указывает Комаровский, — полноценный сон, умеренные физические нагрузки, отказ от таких вредных привычек, как курение и употребление алкоголя, вакцинация, полноценное питание, а также положительные эмоции.