https://ria.ru/20210227/gruzovik-1599273983.html
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком
КамАЗ столкнулся с четырьмя легковушками в Карабудахкентском районе Дагестана, в результате ДТП двое человек скончались, трое госпитализированы, сообщила в... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T23:16
2021-02-27T23:16
2021-02-27T23:16
россия
республика дагестан
карабудахкентский район
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 27 фев – РИА Новости. КамАЗ столкнулся с четырьмя легковушками в Карабудахкентском районе Дагестана, в результате ДТП двое человек скончались, трое госпитализированы, сообщила в субботу пресс-служба МВД региона.В результате ДТП скончались две женщины, которые находились в " ВАЗ-2107", водитель автомобиля и два несовершеннолетних пассажира доставлены в ЦРБ Махачкалы.В МВД добавили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20210227/dtp-1599254786.html
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россия, республика дагестан, карабудахкентский район, махачкала, происшествия