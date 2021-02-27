https://ria.ru/20210227/gruzovik-1599273983.html

В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком

В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком

КамАЗ столкнулся с четырьмя легковушками в Карабудахкентском районе Дагестана, в результате ДТП двое человек скончались, трое госпитализированы, сообщила в... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T23:16

2021-02-27T23:16

2021-02-27T23:16

россия

республика дагестан

карабудахкентский район

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 27 фев – РИА Новости. КамАЗ столкнулся с четырьмя легковушками в Карабудахкентском районе Дагестана, в результате ДТП двое человек скончались, трое госпитализированы, сообщила в субботу пресс-служба МВД региона.В результате ДТП скончались две женщины, которые находились в " ВАЗ-2107", водитель автомобиля и два несовершеннолетних пассажира доставлены в ЦРБ Махачкалы.В МВД добавили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20210227/dtp-1599254786.html

https://ria.ru/20210227/dtp-1599253036.html

россия

карабудахкентский район

махачкала

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россия, республика дагестан, карабудахкентский район, махачкала, происшествия