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Киев обвинил ДНР и ЛНР в препятствовании проезду гуманитарной колонны
Киев обвинил ДНР и ЛНР в препятствовании проезду гуманитарной колонны
Украинская делегация в трехсторонней контактной группе заявила, что на не подконтрольные Киеву районы Донбасса не пропустили гуманитарную помощь ООН. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T14:57
2021-02-27T14:57
ситуация в днр и лнр
смм обсе
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
донецкая народная республика
северодонецк
минск
оон
украина
в мире
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КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе заявила, что на не подконтрольные Киеву районы Донбасса не пропустили гуманитарную помощь ООН.В пресс-службе пояснили, что 24 февраля от управления координации гуманитарных вопросов ООН в СЦКК поступил запрос на разрешение пересечения КПВВ "Счастье" конвоя с гуманитарной помощью, предназначенной гражданам неподконтрольных территорий.По данным пресс-службы, 25 февраля СЦКК направило представителям управления письменные гарантии безопасности и согласования пересечения КПВВ. Там заявили, что утром 26 февраля транспортные средства с гуманитарным грузом и с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев UNHCR (УВКБ ООН) (всего 11 грузовых автомобилей) прибыли на КПВВ "Счастье".Как заявили в Киеве, днем в пятницу представители самопровозглашенных республик Донбасса отказали "в получении гуманитарного груза". "Представителями ООН принято решение об отправке транспортных средств к г.Северодонецк. Следует отметить, что основа этого груза - гигиенические наборы для школ и учреждений здравоохранения, получение которых имеет особое значение в условиях короновирусной эпидемии", - сообщила пресс-служба в Facebook.Уточняется, что украинская сторона направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ и "намерена поставить этот вопрос на обсуждение во время следующего заседания ТКГ, которое ожидается 3 марта", и ждет "соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
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донецкая народная республика
северодонецк
минск
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, донецкая народная республика, северодонецк, минск, оон, украина, в мире

Киев обвинил ДНР и ЛНР в препятствовании проезду гуманитарной колонны

14:57 27.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Контрольный пункт въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе заявила, что на не подконтрольные Киеву районы Донбасса не пропустили гуманитарную помощь ООН.
В пресс-службе пояснили, что 24 февраля от управления координации гуманитарных вопросов ООН в СЦКК поступил запрос на разрешение пересечения КПВВ "Счастье" конвоя с гуманитарной помощью, предназначенной гражданам неподконтрольных территорий.
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По данным пресс-службы, 25 февраля СЦКК направило представителям управления письменные гарантии безопасности и согласования пересечения КПВВ. Там заявили, что утром 26 февраля транспортные средства с гуманитарным грузом и с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев UNHCR (УВКБ ООН) (всего 11 грузовых автомобилей) прибыли на КПВВ "Счастье".
Как заявили в Киеве, днем в пятницу представители самопровозглашенных республик Донбасса отказали "в получении гуманитарного груза". "Представителями ООН принято решение об отправке транспортных средств к г.Северодонецк. Следует отметить, что основа этого груза - гигиенические наборы для школ и учреждений здравоохранения, получение которых имеет особое значение в условиях короновирусной эпидемии", - сообщила пресс-служба в Facebook.
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Уточняется, что украинская сторона направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ и "намерена поставить этот вопрос на обсуждение во время следующего заседания ТКГ, которое ожидается 3 марта", и ждет "соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевДонецкая Народная РеспубликаСеверодонецкМинскООНУкраинаВ мире
 
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