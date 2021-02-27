https://ria.ru/20210227/gosdolg-1599197744.html

Эксперт назвал предельный для экономики России уровень госдолга

Эксперт назвал предельный для экономики России уровень госдолга

Увеличение уровня госдолга России выше 40-50% ВВП может оказать давление на рост экономики, поскольку траты на его обслуживание частично вытеснят другие статьи... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T07:20

2021-02-27T07:20

2021-02-27T10:09

россия

счетная палата рф

министерство финансов рф (минфин россии)

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571371487_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_66aac11be571a148a7c8431811dccde8.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Увеличение уровня госдолга России выше 40-50% ВВП может оказать давление на рост экономики, поскольку траты на его обслуживание частично вытеснят другие статьи расходной части бюджета, заявил РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.В среду Счетная палата сообщила, что госдолг России за 2020 год увеличился на 5,4 триллиона рублей и составил 18,986 триллиона рублей, или 17,8% ВВП. Позднее Минфин России сообщил, что в предстоящие годы не планирует наращивать госдолг такими же темпами, как в 2020 году, уровень около 20% ВВП является безопасным.Он отметил, что уровень госдолга России по отношению к ВВП по итогам 2020 года по-прежнему остается одним из наименьших как среди развивающихся, так и развитых стран. Так, по данным Института международных финансов (IIF), к концу прошлого года госдолг развивающихся экономик Европы в среднем составлял 38,3% ВВП, а Латинской Америки — 76,3%, указал эксперт.В частности, высокое значение госдолга к ВВП наблюдалось в таких странах, как Бразилия (101,8%), Аргентина (96,5%), Венгрия (81,1%), Украина (65,7%), Польша (63,2%), Турция (47,3%). "Значения показателя для развитых экономик уже давно перешагнуло за 100%: Япония — 227,3%, Великобритания — 133,1%, США — 128,6%, еврозона — 120,4%", — добавил собеседник агентства."Текущий уровень госдолга России является достаточно комфортным для дальнейшего социально-экономического развития и не дает оснований международным рейтинговым агентствам для пересмотра в сторону снижения текущего значения рейтинга страны с инвестиционного уровня: S&P — "BBB-", Moody"s — "Baa3", Fitch — "BBB", — считает Наметкин.

https://ria.ru/20210224/gosdolg-1598377217.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, счетная палата рф, министерство финансов рф (минфин россии), москва, экономика