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В Москве дворы и тротуары обрабатывают против гололеда

В Москве дворы и тротуары обрабатывают против гололеда

Дворы и тротуары в Москве обрабатываются против гололедицы из-за перепада температур, сообщает столичный Комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T14:44

2021-02-27T14:44

2021-02-27T14:44

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городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дворы и тротуары в Москве обрабатываются против гололедицы из-за перепада температур, сообщает столичный Комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что после самой тёплой ночи за эту зиму с плюсовой температурой в субботу в Москву придет похолодание, ожидаются заряды снега, на дорогах сильная гололедица, температура воздуха в столице до минус 3 градусов."Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, две тысячи специалистов и 400 единиц техники очищают водоприемные решетки от снега и наледи, дежурят в низинных местах для оперативного пропуска талых вод... Из-за колебаний температуры от нуля градусов до минусовых значений дворовые территории и тротуары обрабатываются противогололедными материалами для исключения скользкости", - говорится в сообщении.Также продолжаются работы по уборке улиц и дворовых территорий, очистке крыш, зачистке лотковой зоны, вывозу снега на снегосплавные пункты.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество