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"Кириллицу создали не они". Главные мифы о Кирилле и Мефодии

"Кириллицу создали не они". Главные мифы о Кирилле и Мефодии

Православные отмечают день памяти святого равноапостольного Кирилла (Константина) — одного из просветителей славян. О нем и его брате Мефодии известно немало,... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T08:00

2021-02-27T08:00

2021-02-27T08:04

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. Православные отмечают день памяти святого равноапостольного Кирилла (Константина) — одного из просветителей славян. О нем и его брате Мефодии известно немало, однако в последнее время ученые опровергают хрестоматийные данные. Какой же именно алфавит изобрели создатели письменности — в материале РИА Новости.Святые "революционеры"Это в православной церкви Кирилла и его брата Мефодия именуют "просветителями славян". Католики дали им более пафосное прозвище — "покровители Европы". Неспроста: святые, по сути, стали христианскими миссионерами для половины континента — и при этом дерзко сломали вековые церковные устои.Сперва братьев даже обвинили в ереси. Ведь долгое время в континентальной Европе считали, что нести слово Божие дозволено лишь на трех языках: иврите, греческом и латыни. А все потому, что именно на них была начертана надпись на прибитой к кресту Господнему табличке —"Иисус Назарянин, Царь Иудейский". И хотя в догматах языковое ограничение не прописано, в Римской церкви его строго соблюдали. До Кирилла и Мефодия нарушить запрет дерзнул лишь монах Вульфила в IV веке: создал письменность для древнегерманского племени готов. Правда, изобретение миссионера просуществовало недолго. Наверное, потому, что готы не сильно желали христианизироваться. Другое дело — славяне. К IX веку они заняли всю центральную и восточную Европу, а также половину Балкан. На этих территориях образовались их первые крупные государства, самое влиятельное — Великая Моравия. Ее князь Ростислав в 862 году попросил Византийского императора прислать для подданных "епископа и учителя"."Люди наши отвергли язычество и последовали христианскому учению, но мы не имеем такого учителя, который бы нам на нашем языке объяснил христианскую веру, чтобы и другие страны, видя это, уподобились нам. Пошли нам, владыка, епископа и учителя такого. Ведь от вас во все страны всегда добрый закон исходит", — приводит текст письма Ростислава автор одного из жизнеописаний святого Кирилла. Славянин или грек?В то время Моравия входила в сферу влияния Рима, однако Ростислав обратился к Константинополю неспроста. Направленная Ватиканом миссия немецких монахов потерпела крах: видимо, они плохо знали язык и обычаи славян. Византия же тогда была по-настоящему многонациональным государством, и на ее приграничных землях жило немало славян, которые исповедовали христианство и переняли греческую культуру. Центром славянской диаспоры был город Салоники. Именно там и родились братья. Согласно их житию, они еще в молодости приняли монашество с именами Константин и Мефодий. И как их звали при рождении — неизвестно. Непонятно, и кто они по национальности, на этот счет ученые спорят. Одни говорят — выходцы из славянского племени драговитов, возможных предков современных македонян. На это указывает один факт: братья блестяще владели славянским языком.По другой версии, они болгаре. Этот народ возник в результате смешения тюркского племени булгаров, пришедших с Приазовья, с местными славянскими племенами. Новый этнос образовал Болгарское царство, которое достигло пика могущества как раз в IX веке. Именно в это время государство особенно тесно контактировало с Византией. И многие греки знали язык болгар. Отсюда и третья, самая распространенная версия: Константин и Мефодий — греки. И очень способные к языкам. Из хроник известно, что Константин, помимо славянского, отлично знал сирийский, древнееврейский и хазарский языки. Последний пригодился ему во время миссии в Хазарском каганате."Согласно разным версиям жития святых, их отец был византийским чиновником в Салониках. И, скорее всего, они — греки. Но, если честно, ответить на вопрос об их происхождении невозможно. У нас пока нет необходимых данных", — признает Алексей Гиппиус, ведущий научный сотрудник Лаборатории лингвосемиотических исследований НИУ ВШЭ.Сакральная азбукаВне зависимости от того, к какому этносу принадлежали братья, их миссия оказалась успешной. Благодаря ей примерно в 866 году у моравских славян уже появились свои богослужебные книги и Библия, а главное — собственная письменность.На самом деле, задача перед Константином и Мефодием стояла не из простых. Одно дело — перевести на славянский бытовые тексты. Другое — церковные, которые изобилуют чисто греческими терминами. Поэтому братья не просто изобрели алфавит: они создали особый религиозный язык — церковнославянский. Долгое время он отличался от разговорного и считался чисто литературным. Его слияние с народной речью, по мнению ученых, произошло лишь в XVII веке. Церковнославянский язык жив до сих пор — на нем служат в Русской православной церкви. Это одна из немногих христианских церквей, сохранивших первоначальный язык богослужения. Среди них еще Римско-католическая, Сиро-яковитская, Эфиопская и Армянская. Однако, если современный русский священник откроет моравское Евангелие IX века, вряд ли он что-то разберет. Все дело в том, что изначально у славянских языков было две системы написания. Одна нам хорошо известна — кириллица, названная по имени одного из братьев. Другая же — глаголица.Долгое время ее считали чуть ли не "истинным языком славян", даже выдвигали версии, будто в ее основе лежат утраченные "славянские руны". Однако ученые опровергли эту теорию. В XX веке исследователи предположили, что глаголица появилась после кириллицы, а изобрели ее не желавшие принимать христианство славянские племена. Но многочисленные находки археологов не подтвердили гипотезу: оказывается, немало богослужебных книг записаны именно этим алфавитом. "Создали глаголицу"В последнее время все больше специалистов полагают, что святые Кирилл и Мефодий не изобретали кириллицу. "Нет сомнений в том, что святые просветители создали именно глаголицу. У нас накопилось много данных в пользу этой версии", — говорит Алексей Гиппиус. По его словам, если в кириллице за основу взяли буквы греческого алфавита, то у глаголицы свои знаки. Миссионеры придумали собственный "богослужебный алфавит"."Отчасти использовали древнееврейскую и самаритянскую азбуки: это и видно по самим буквам, и говорится напрямую в житии Константина. Основная ориентация была на структуру греческого алфавита, но не на его знаки. Внешний вид, по-видимому, намеренно сделали отличным от хорошо известных азбук", — отмечает, в свою очередь, историк Савва Михеев.Этот факт особо возмутил верхушку Католической церкви: новый алфавит, по сути, перекрыл дорогу латиноязычным миссионерам. Братьев после обвинения в ереси вызвали в Рим. Там им, впрочем, удалось доказать невиновность. Но утомительные диспуты изрядно подорвали здоровье Константина. Он тяжело заболел и 27 февраля 869 года скончался. Перед смертью принял схиму с именем Кирилл, под которым известен верующим. А Мефодия папа римский Адриан II рукоположил в епископы и отправил обратно в Моравию. Там он до самой смерти в 885-м руководил местной церковью. "Парадное письмо"Вопреки устоявшемуся мнению, глаголица была распространена довольно широко. Ее пару столетий использовали некоторые славянские народы. Встречаются надписи и на Руси. А хорваты, например, и вовсе служили на ней чуть ли не до начала XX века. Но кириллица вытеснила ее довольно быстро. Ее создателем считают одного из учеников Кирилла — святителя Климента Охридского. Но он изобрел азбуку, что называется, не для широкого пользования. "Кириллица возникла как официальный, торжественно-парадный вариант славянского алфавита, который мог конкурировать с греческим. Замечательные рукописи, созданные в золотой век болгарской письменности при царе Симеоне, требовали начертания, которое визуально встало бы вровень с лучшими образцами византийского уставного письма", — поясняет Алексей Гиппиус.Однако "алфавит официоза" превратился в общеупотребительный. На Русь он пришел в X веке вместе с болгарскими миссионерами, которые конкурировали за влияние с католическими и византийскими проповедниками. Хотя летописи говорят о чудесном появлении кириллицы в Киевском государстве: будто бы она "была дарована ангелом во сне" князю Владимиру Крестителю.За тысячу лет кириллица стала основой для 108 языков. А глаголица давно забыта. В отличие от ее изобретателя — Кирилла. Его, как и Мефодия, особо почитают и западные, и восточные христиане. Братья заложили фундамент для просвещения славянских народов — и потому Церковь называет их "равноапостольными".

https://ria.ru/20210221/vikingi-1598384823.html

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болгарская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь, высшая школа экономики (вшэ), чехия, европа, ватикан, болгария, эфиопия, история, справки