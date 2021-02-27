https://ria.ru/20210227/gitler-1599196045.html

Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Жителя Владивостока подозревают в том, что он разместил фотографии Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертный полк России", сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T04:27

2021-02-27T04:27

2021-02-27T04:39

россия

следственный комитет россии (ск рф)

владивосток

приморский край

адольф гитлер

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Жителя Владивостока подозревают в том, что он разместил фотографии Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертный полк России", сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 "Реабилитация нацизма, то есть распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично". Максимальная санкция по ней - до года исправительных работ.

https://ria.ru/20201202/srok-1587356179.html

россия

владивосток

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, приморский край, адольф гитлер, происшествия