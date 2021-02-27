Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:27 27.02.2021 (обновлено: 04:39 27.02.2021)
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Жителя Владивостока подозревают в том, что он разместил фотографии Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертный полк России", сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.
"Следствием установлено, что 3 мая 2020 года 23-летний житель Владивостока, преследуя цель формирования в обществе пренебрежительного отношения ко дню воинской славы России 9 мая, День Победы, а также негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны, не признавая исторические факты о решающей и существенной роли СССР в победе над фашизмом, разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России", указав в качестве фамилии, имени и отчества "Адольф Гитлер Национал – социалитыч", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 "Реабилитация нацизма, то есть распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично". Максимальная санкция по ней - до года исправительных работ.
2 декабря 2020, 15:23Житель Казани получил условный срок за фото Гитлера в "Бессмертном полку"