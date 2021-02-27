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Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Жителя Владивостока подозревают в том, что он разместил фотографии Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертный полк России", сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T04:27
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
приморский край
адольф гитлер
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Жителя Владивостока подозревают в том, что он разместил фотографии Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертный полк России", сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 "Реабилитация нацизма, то есть распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично". Максимальная санкция по ней - до года исправительных работ.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, приморский край, адольф гитлер, происшествия

Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

04:27 27.02.2021 (обновлено: 04:39 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковМужчина смотрит онлайн-трансляцию акции "Бессмертный полк"
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Жителя Владивостока подозревают в том, что он разместил фотографии Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертный полк России", сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.
"Следствием установлено, что 3 мая 2020 года 23-летний житель Владивостока, преследуя цель формирования в обществе пренебрежительного отношения ко дню воинской славы России 9 мая, День Победы, а также негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны, не признавая исторические факты о решающей и существенной роли СССР в победе над фашизмом, разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России", указав в качестве фамилии, имени и отчества "Адольф Гитлер Национал – социалитыч", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 "Реабилитация нацизма, то есть распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично". Максимальная санкция по ней - до года исправительных работ.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВладивостокПриморский крайАдольф ГитлерПроисшествия
 
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