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В самарском селе три человека отравились угарным газом
В самарском селе три человека отравились угарным газом
Три человека умерли от отравления угарным газом в селе Самарской области, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T20:46
2021-02-27T20:46
россия
самарская область
сергиевский район
происшествия
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САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Три человека умерли от отравления угарным газом в селе Самарской области, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По данным ведомства, 27 февраля в доме в селе Сергиевск Сергиевского района Самарской области были обнаружены тела трех человек: мужчины 1961 года рождения и двух женщин 1963 года рождения. По данным СУСК, предварительная причина смерти - отравление угарным газом из-за нарушения правил пользования газовыми отопительными приборами.
https://ria.ru/20210214/gaz-1597462456.html
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россия, самарская область, сергиевский район, происшествия

В самарском селе три человека отравились угарным газом

20:46 27.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Три человека умерли от отравления угарным газом в селе Самарской области, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По данным ведомства, 27 февраля в доме в селе Сергиевск Сергиевского района Самарской области были обнаружены тела трех человек: мужчины 1961 года рождения и двух женщин 1963 года рождения. По данным СУСК, предварительная причина смерти - отравление угарным газом из-за нарушения правил пользования газовыми отопительными приборами.
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"По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.

 
РоссияСамарская областьСергиевский районПроисшествия
 
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