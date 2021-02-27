https://ria.ru/20210227/gaz-1599266680.html
В самарском селе три человека отравились угарным газом
В самарском селе три человека отравились угарным газом
Три человека умерли от отравления угарным газом в селе Самарской области, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T20:46
2021-02-27T20:46
2021-02-27T20:46
россия
самарская область
сергиевский район
происшествия
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САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Три человека умерли от отравления угарным газом в селе Самарской области, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По данным ведомства, 27 февраля в доме в селе Сергиевск Сергиевского района Самарской области были обнаружены тела трех человек: мужчины 1961 года рождения и двух женщин 1963 года рождения. По данным СУСК, предварительная причина смерти - отравление угарным газом из-за нарушения правил пользования газовыми отопительными приборами.
https://ria.ru/20210214/gaz-1597462456.html
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россия, самарская область, сергиевский район, происшествия