https://ria.ru/20210227/gaz-1599266680.html

В самарском селе три человека отравились угарным газом

В самарском селе три человека отравились угарным газом

Три человека умерли от отравления угарным газом в селе Самарской области, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T20:46

2021-02-27T20:46

2021-02-27T20:46

россия

самарская область

сергиевский район

происшествия

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САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Три человека умерли от отравления угарным газом в селе Самарской области, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По данным ведомства, 27 февраля в доме в селе Сергиевск Сергиевского района Самарской области были обнаружены тела трех человек: мужчины 1961 года рождения и двух женщин 1963 года рождения. По данным СУСК, предварительная причина смерти - отравление угарным газом из-за нарушения правил пользования газовыми отопительными приборами.

https://ria.ru/20210214/gaz-1597462456.html

россия

самарская область

сергиевский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, самарская область, сергиевский район, происшествия