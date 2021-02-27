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Жители Иллинойса отсудили у Facebook 650 миллионов долларов
Жители Иллинойса отсудили у Facebook 650 миллионов долларов
Суд в Калифорнии одобрил предложенную компанией Facebook сумму в размере 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс по... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T22:23
2021-02-27T22:58
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Суд в Калифорнии одобрил предложенную компанией Facebook сумму в размере 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс по поводу использования компанией технологии распознавания лиц, передает газета Chicago Tribune.Жители штата Иллинойс в 2015 году подали коллективный иск против Facebook, обвинив компанию в нарушении закона из-за использования технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных. Ранее Facebook предложил 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, изначально компания предлагала выплатить только 550 миллионов долларов, однако окружной суд в Сан-Франциско выразил сомнение в достаточности этой суммы.Согласно решению суда, каждый из 1,6 миллиона жителей штата, которые подали иск, получит по меньшей мере 345 долларов в качестве компенсации от компании. Часть средств пойдет на оплату работы юриста.Ранее сообщалось, что Facebook больше не будет автоматически использовать в социальной сети технологию распознавания лиц. В компании заявили, что у пользователей всегда была возможность выбрать, применять ли функцию распознавания лиц, однако пообещали, что в будущем эта функция будет по умолчанию отключена, и пользователи смогут разрешить ее применение в настройках.
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facebook, иллинойс, калифорния, сан-франциско, в мире

Жители Иллинойса отсудили у Facebook 650 миллионов долларов

22:23 27.02.2021 (обновлено: 22:58 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Суд в Калифорнии одобрил предложенную компанией Facebook сумму в размере 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс по поводу использования компанией технологии распознавания лиц, передает газета Chicago Tribune.
Жители штата Иллинойс в 2015 году подали коллективный иск против Facebook, обвинив компанию в нарушении закона из-за использования технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных. Ранее Facebook предложил 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, изначально компания предлагала выплатить только 550 миллионов долларов, однако окружной суд в Сан-Франциско выразил сомнение в достаточности этой суммы.
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Согласно решению суда, каждый из 1,6 миллиона жителей штата, которые подали иск, получит по меньшей мере 345 долларов в качестве компенсации от компании. Часть средств пойдет на оплату работы юриста.

Как сообщает газета, судья Джеймс Донато назвал эту сделку "знаменательным результатом". "В целом урегулирование (иска - ред.) является серьезной победой для потребителей в актуальном вопросе защиты персональных данных в цифровом пространстве", - цитирует газета слова судьи.

Ранее сообщалось, что Facebook больше не будет автоматически использовать в социальной сети технологию распознавания лиц. В компании заявили, что у пользователей всегда была возможность выбрать, применять ли функцию распознавания лиц, однако пообещали, что в будущем эта функция будет по умолчанию отключена, и пользователи смогут разрешить ее применение в настройках.
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