https://ria.ru/20210227/facebook-1599272166.html

Жители Иллинойса отсудили у Facebook 650 миллионов долларов

Жители Иллинойса отсудили у Facebook 650 миллионов долларов

Суд в Калифорнии одобрил предложенную компанией Facebook сумму в размере 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс по... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T22:23

2021-02-27T22:23

2021-02-27T22:58

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Суд в Калифорнии одобрил предложенную компанией Facebook сумму в размере 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс по поводу использования компанией технологии распознавания лиц, передает газета Chicago Tribune.Жители штата Иллинойс в 2015 году подали коллективный иск против Facebook, обвинив компанию в нарушении закона из-за использования технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных. Ранее Facebook предложил 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, изначально компания предлагала выплатить только 550 миллионов долларов, однако окружной суд в Сан-Франциско выразил сомнение в достаточности этой суммы.Согласно решению суда, каждый из 1,6 миллиона жителей штата, которые подали иск, получит по меньшей мере 345 долларов в качестве компенсации от компании. Часть средств пойдет на оплату работы юриста.Ранее сообщалось, что Facebook больше не будет автоматически использовать в социальной сети технологию распознавания лиц. В компании заявили, что у пользователей всегда была возможность выбрать, применять ли функцию распознавания лиц, однако пообещали, что в будущем эта функция будет по умолчанию отключена, и пользователи смогут разрешить ее применение в настройках.

https://ria.ru/20210226/ochki-1599094921.html

https://ria.ru/20200623/1573393489.html

иллинойс

калифорния

сан-франциско

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facebook, иллинойс, калифорния, сан-франциско, в мире