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Греческий политик рассказал об "антироссийской истерии" в Евросоюзе
Греческий политик рассказал об "антироссийской истерии" в Евросоюзе
Евросоюз проводит лицемерную политику, принимая санкции в отношении России, антироссийская истерия Брюсселя при поощрении Вашингтона ведет к обстановке холодной РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T11:15
2021-02-27T11:17
сша
россия
нотис мариас
евросоюз
греция
в мире
политика
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АФИНЫ, 27 фев – РИА Новости. Евросоюз проводит лицемерную политику, принимая санкции в отношении России, антироссийская истерия Брюсселя при поощрении Вашингтона ведет к обстановке холодной войны, считает бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция – другой путь" Нотис Мариас.Главы МИД ЕС 22 февраля приняли решение о расширении персональных антироссийских санкций, которые затронут причастных к аресту Навального. Санкции впервые примут в рамках нового глобального режима санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека, который был принят в декабре 2020 года и пока не применялся. ЕС неоднократно осуждал арест Навального и замену приговора, призывал немедленно его освободить.МИД РФ назвал решение ЕС цирком и заранее разыгранной историей, предостерег Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметил, что на них последует соразмерный ответ.По словам Мариаса, министры иностранных дел ЕС 22 февраля решили ввести санкции против России, в то же время продолжая откладывать до календ любые санкции против Турции."У них не нашлось ни единого слова против Анкары в то время, когда исследовательское судно "Чесме" в семи милях от Лемноса бросает вызов суверенным правам Греции, то есть суверенным правам государства-члена ЕС. И все это, несмотря на демарш Афин в связи с новыми вызовами Анкары, которая обостряет свои угрозы с проведением крупных военно-морских учений в Эгейском и Средиземном море с участием 87 военных кораблей. Учения под название "Голубая Родина" указывают на их экспансионистские устремления против Греции", - сказал политик.Он добавил, что "продолжение антироссийской истерии со стороны Брюсселя при поддержке и поощрении Вашингтона ведет к обстановке новой холодной войны, которая наносит ущерб миру и прогрессу на европейском континенте". "Таким образом, известное высказывание (Джо) Байдена America is back (Америка вернулась) знаменует поворот к исторически давно устаревшему cold war is back (холодная война вернулась)", - полагает политик.Президент США Байден на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля заявил о возвращении Америки на мировую арену, назвав сотрудничество с европейскими партнерами "краеугольным камнем". Тогда он заявил, что "Америка вернулась!", добавив, что "трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад".
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сша, россия, нотис мариас, евросоюз, греция, в мире, политика

Греческий политик рассказал об "антироссийской истерии" в Евросоюзе

11:15 27.02.2021 (обновлено: 11:17 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Геннадий МельникБывший депутат Европарламента Нотис Мариас
Бывший депутат Европарламента Нотис Мариас - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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АФИНЫ, 27 фев – РИА Новости. Евросоюз проводит лицемерную политику, принимая санкции в отношении России, антироссийская истерия Брюсселя при поощрении Вашингтона ведет к обстановке холодной войны, считает бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция – другой путь" Нотис Мариас.
"Лицемерие ЕС в очередной раз бросается в глаза в связи с решением совета по иностранным делам ЕС, принятым под пристальным контролем госсекретаря США Энтони Блинкена, о введении новых санкций против России в рамках нового механизма ЕС якобы в защиту прав человека, который является ни чем иным, как копией американского "закона Магнитского", - сказал Мариас РИА Новости.
Главы МИД ЕС 22 февраля приняли решение о расширении персональных антироссийских санкций, которые затронут причастных к аресту Навального. Санкции впервые примут в рамках нового глобального режима санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека, который был принят в декабре 2020 года и пока не применялся. ЕС неоднократно осуждал арест Навального и замену приговора, призывал немедленно его освободить.
МИД РФ назвал решение ЕС цирком и заранее разыгранной историей, предостерег Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметил, что на них последует соразмерный ответ.
По словам Мариаса, министры иностранных дел ЕС 22 февраля решили ввести санкции против России, в то же время продолжая откладывать до календ любые санкции против Турции.
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"У них не нашлось ни единого слова против Анкары в то время, когда исследовательское судно "Чесме" в семи милях от Лемноса бросает вызов суверенным правам Греции, то есть суверенным правам государства-члена ЕС. И все это, несмотря на демарш Афин в связи с новыми вызовами Анкары, которая обостряет свои угрозы с проведением крупных военно-морских учений в Эгейском и Средиземном море с участием 87 военных кораблей. Учения под название "Голубая Родина" указывают на их экспансионистские устремления против Греции", - сказал политик.
"Но брюссельское духовенство – это "купленное поле". Лицемерное отношение ЕС вызывает гнев у греческого народа, поскольку он видит, что Брюссель применяет политику двойных стандартов в отношении России и Турции. Брюссель говорит о якобы нарушениях прав человека в деле Навального и закрывает глаза на жестокие нарушения прав человека в Турции, где (президент Тайип) Эрдоган заполнил тюрьмы политическими противниками, а студентов, которые осмеливаются выступить против назначенного Эрдоганом ректора Босфорского университета, жестоко избивают и тащат в суды и тюрьмы", - считает Мариас.
Он добавил, что "продолжение антироссийской истерии со стороны Брюсселя при поддержке и поощрении Вашингтона ведет к обстановке новой холодной войны, которая наносит ущерб миру и прогрессу на европейском континенте". "Таким образом, известное высказывание (Джо) Байдена America is back (Америка вернулась) знаменует поворот к исторически давно устаревшему cold war is back (холодная война вернулась)", - полагает политик.
Президент США Байден на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля заявил о возвращении Америки на мировую арену, назвав сотрудничество с европейскими партнерами "краеугольным камнем". Тогда он заявил, что "Америка вернулась!", добавив, что "трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад".
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