https://ria.ru/20210227/evrosoyuz-1599211331.html

Греческий политик рассказал об "антироссийской истерии" в Евросоюзе

Греческий политик рассказал об "антироссийской истерии" в Евросоюзе

Евросоюз проводит лицемерную политику, принимая санкции в отношении России, антироссийская истерия Брюсселя при поощрении Вашингтона ведет к обстановке холодной РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T11:15

2021-02-27T11:15

2021-02-27T11:17

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АФИНЫ, 27 фев – РИА Новости. Евросоюз проводит лицемерную политику, принимая санкции в отношении России, антироссийская истерия Брюсселя при поощрении Вашингтона ведет к обстановке холодной войны, считает бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция – другой путь" Нотис Мариас.Главы МИД ЕС 22 февраля приняли решение о расширении персональных антироссийских санкций, которые затронут причастных к аресту Навального. Санкции впервые примут в рамках нового глобального режима санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека, который был принят в декабре 2020 года и пока не применялся. ЕС неоднократно осуждал арест Навального и замену приговора, призывал немедленно его освободить.МИД РФ назвал решение ЕС цирком и заранее разыгранной историей, предостерег Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметил, что на них последует соразмерный ответ.По словам Мариаса, министры иностранных дел ЕС 22 февраля решили ввести санкции против России, в то же время продолжая откладывать до календ любые санкции против Турции."У них не нашлось ни единого слова против Анкары в то время, когда исследовательское судно "Чесме" в семи милях от Лемноса бросает вызов суверенным правам Греции, то есть суверенным правам государства-члена ЕС. И все это, несмотря на демарш Афин в связи с новыми вызовами Анкары, которая обостряет свои угрозы с проведением крупных военно-морских учений в Эгейском и Средиземном море с участием 87 военных кораблей. Учения под название "Голубая Родина" указывают на их экспансионистские устремления против Греции", - сказал политик.Он добавил, что "продолжение антироссийской истерии со стороны Брюсселя при поддержке и поощрении Вашингтона ведет к обстановке новой холодной войны, которая наносит ущерб миру и прогрессу на европейском континенте". "Таким образом, известное высказывание (Джо) Байдена America is back (Америка вернулась) знаменует поворот к исторически давно устаревшему cold war is back (холодная война вернулась)", - полагает политик.Президент США Байден на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля заявил о возвращении Америки на мировую арену, назвав сотрудничество с европейскими партнерами "краеугольным камнем". Тогда он заявил, что "Америка вернулась!", добавив, что "трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад".

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html

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сша, россия, нотис мариас, евросоюз, греция, в мире, политика