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https://ria.ru/20210227/ekspress-1599195100.html
"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
Запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" с космодрома Байконур может состояться на несколько месяцев раньше планируемого срока,... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T03:14
2021-02-27T03:24
наука
россия
бриз-м
протон-м
байконур (космодром)
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космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" с космодрома Байконур может состояться на несколько месяцев раньше планируемого срока, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.В декабре 2020 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что старт намечается в четвертом квартале 2021 года.Еще один источник подтвердил эту информацию, добавив, что ход испытаний спутников позволяет произвести их старт пораньше."Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" изготавливаются компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь". Их планируется запустить ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Договоры между ИСС, предприятием "Космическая связь" и итальянским подразделением европейской Thales Alenia Space на создание аппаратов были заключены в августе 2018 года.Спутники планируется разместить на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 36 тысяч километров) в позициях 103 и 145 градусов восточной долготы соответственно. Они предназначены для обеспечения высококачественных услуг связи и телерадиовещания для потребителей России и зарубежных стран.
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россия, бриз-м, протон-м, байконур (космодром), thales alenia space, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, москва

"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана

03:14 27.02.2021 (обновлено: 03:24 27.02.2021)
 
© Фото : АО "ИСС имени академика М. Ф. Решетнёва"Космический аппарат серии "Экспресс"
Космический аппарат серии Экспресс - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Фото : АО "ИСС имени академика М. Ф. Решетнёва"
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" с космодрома Байконур может состояться на несколько месяцев раньше планируемого срока, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
В декабре 2020 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что старт намечается в четвертом квартале 2021 года.
"Запуск двух "Экспрессов" хотят перенести на более ранний срок - на август-сентябрь", - сказал собеседник агентства.
Еще один источник подтвердил эту информацию, добавив, что ход испытаний спутников позволяет произвести их старт пораньше.
"Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" изготавливаются компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь". Их планируется запустить ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Договоры между ИСС, предприятием "Космическая связь" и итальянским подразделением европейской Thales Alenia Space на создание аппаратов были заключены в августе 2018 года.
Спутники планируется разместить на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 36 тысяч километров) в позициях 103 и 145 градусов восточной долготы соответственно. Они предназначены для обеспечения высококачественных услуг связи и телерадиовещания для потребителей России и зарубежных стран.
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НаукаРоссияБриз-МПротон-МБайконур (космодром)Thales Alenia SpaceКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинМосква
 
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