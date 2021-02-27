https://ria.ru/20210227/dtp-1599254786.html

Под Уфой один человек погиб в ДТП с тремя грузовиками

Под Уфой один человек погиб в ДТП с тремя грузовиками

Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения трех грузовиков под Уфой, сообщили в ГИБДД по Башкирии. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T18:29

2021-02-27T18:29

2021-02-27T18:29

уфа

происшествия

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УФА, 27 фев – РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения трех грузовиков под Уфой, сообщили в ГИБДД по Башкирии.По данным ведомства, ДТП произошло вечером в субботу в Иглинском районе на 1519-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск.Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы. В связи с аварией движение на дороге временно затруднено.

https://ria.ru/20210220/dtp-1598357121.html

уфа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, происшествия