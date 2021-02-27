https://ria.ru/20210227/dtp-1599253036.html
В Подмосковье один человек погиб в ДТП со снегоуборочным трактором
В Подмосковье один человек погиб в ДТП со снегоуборочным трактором
Легковушка врезалась в снегоуборочный трактор в Подмосковье, один человек, находившийся в легковом автомобиле, погиб, сообщил РИА Новости на месте происшествия... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T18:05
2021-02-27T18:05
2021-02-27T18:07
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Легковушка врезалась в снегоуборочный трактор в Подмосковье, один человек, находившийся в легковом автомобиле, погиб, сообщил РИА Новости на месте происшествия представитель экстренных служб."Погиб один человек в легковой машине", - сказал собеседник агентства.ДТП произошло в Раменском районе Подмосковья. Погибший был за рулем иномарки Honda.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия