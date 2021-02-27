https://ria.ru/20210227/dtp-1599253036.html

В Подмосковье один человек погиб в ДТП со снегоуборочным трактором

В Подмосковье один человек погиб в ДТП со снегоуборочным трактором

Легковушка врезалась в снегоуборочный трактор в Подмосковье, один человек, находившийся в легковом автомобиле, погиб, сообщил РИА Новости на месте происшествия... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T18:05

2021-02-27T18:05

2021-02-27T18:07

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Легковушка врезалась в снегоуборочный трактор в Подмосковье, один человек, находившийся в легковом автомобиле, погиб, сообщил РИА Новости на месте происшествия представитель экстренных служб."Погиб один человек в легковой машине", - сказал собеседник агентства.ДТП произошло в Раменском районе Подмосковья. Погибший был за рулем иномарки Honda.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия