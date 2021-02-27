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Самарская область получит еще 4,5 млрд рублей на дорожное строительство
Самарская область получит еще 4,5 млрд рублей на дорожное строительство
Самарская область получит из федерального бюджета дополнительно более 4,5 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T11:07
2021-02-27T11:07
леонид симановский
дмитрий азаров
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САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Самарская область получит из федерального бюджета дополнительно более 4,5 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог, сообщила пресс-служба правительства региона.В пресс-службе напомнили, что договоренность о выделении средств была достигнута по результатам встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с министром транспорта России Виталием Савельевым. Кроме того, выделение дополнительного финансирования стало возможным благодаря успешной реализации в Самарской области национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Регион по итогам прошлого года занял второе место в стране.Отмечается, что выделенные средства необходимы для опережающей реализации важнейших для региона инфраструктурных проектов. Большая часть средств - 3 миллиарда 750 миллионов рублей - будет направлена на строительство капиталоемких объектов в городских агломерациях. Среди них - строительство второго этапа мостового перехода через реку Самара, реконструкция дороги "Тольятти - Ягодное". Также эти средства позволят раньше срока, уже в этом году, завершить строительство нового моста через реку Сок. Еще почти 842 миллиона рублей выделено на ремонт региональных, межмуниципальных и городских дорог.Ранее выделение средств было одобрено комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Интересы Самарской области на федеральном уровне также защищает депутат Госдумы Леонид Симановский.
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леонид симановский, дмитрий азаров, самара, самарская область, общество

Самарская область получит еще 4,5 млрд рублей на дорожное строительство

11:07 27.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Самарская область получит из федерального бюджета дополнительно более 4,5 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Решение о выделении Самарской области дополнительных средств на развитие дорожной сети принято на заседании правительства РФ. Речь идет о беспрецедентной сумме - в общей сложности область дополнительно получит более 4,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что договоренность о выделении средств была достигнута по результатам встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с министром транспорта России Виталием Савельевым. Кроме того, выделение дополнительного финансирования стало возможным благодаря успешной реализации в Самарской области национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Регион по итогам прошлого года занял второе место в стране.
Отмечается, что выделенные средства необходимы для опережающей реализации важнейших для региона инфраструктурных проектов. Большая часть средств - 3 миллиарда 750 миллионов рублей - будет направлена на строительство капиталоемких объектов в городских агломерациях. Среди них - строительство второго этапа мостового перехода через реку Самара, реконструкция дороги "Тольятти - Ягодное". Также эти средства позволят раньше срока, уже в этом году, завершить строительство нового моста через реку Сок. Еще почти 842 миллиона рублей выделено на ремонт региональных, межмуниципальных и городских дорог.
"Планы на 2021 год у нас серьезные. И здесь очень важно, что в этой непростой ситуации мы сохраняем темпы, 304 километра дорог мы предполагаем ввести в эксплуатацию после ремонта и реконструкции. Рассчитываем, что нам удастся сделать чуть больше, чем мы запланировали", – цитирует Азарова пресс-служба.
Ранее выделение средств было одобрено комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Интересы Самарской области на федеральном уровне также защищает депутат Госдумы Леонид Симановский.
 
Леонид СимановскийДмитрий АзаровСамараСамарская областьОбщество
 
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