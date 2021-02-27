Самарская область получит еще 4,5 млрд рублей на дорожное строительство
САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Самарская область получит из федерального бюджета дополнительно более 4,5 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Решение о выделении Самарской области дополнительных средств на развитие дорожной сети принято на заседании правительства РФ. Речь идет о беспрецедентной сумме - в общей сложности область дополнительно получит более 4,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что договоренность о выделении средств была достигнута по результатам встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с министром транспорта России Виталием Савельевым. Кроме того, выделение дополнительного финансирования стало возможным благодаря успешной реализации в Самарской области национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Регион по итогам прошлого года занял второе место в стране.
Отмечается, что выделенные средства необходимы для опережающей реализации важнейших для региона инфраструктурных проектов. Большая часть средств - 3 миллиарда 750 миллионов рублей - будет направлена на строительство капиталоемких объектов в городских агломерациях. Среди них - строительство второго этапа мостового перехода через реку Самара, реконструкция дороги "Тольятти - Ягодное". Также эти средства позволят раньше срока, уже в этом году, завершить строительство нового моста через реку Сок. Еще почти 842 миллиона рублей выделено на ремонт региональных, межмуниципальных и городских дорог.
"Планы на 2021 год у нас серьезные. И здесь очень важно, что в этой непростой ситуации мы сохраняем темпы, 304 километра дорог мы предполагаем ввести в эксплуатацию после ремонта и реконструкции. Рассчитываем, что нам удастся сделать чуть больше, чем мы запланировали", – цитирует Азарова пресс-служба.
Ранее выделение средств было одобрено комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Интересы Самарской области на федеральном уровне также защищает депутат Госдумы Леонид Симановский.