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Самарская область получит еще 4,5 млрд рублей на дорожное строительство

Самарская область получит еще 4,5 млрд рублей на дорожное строительство

Самарская область получит из федерального бюджета дополнительно более 4,5 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T11:07

2021-02-27T11:07

2021-02-27T11:07

леонид симановский

дмитрий азаров

самара

самарская область

общество

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САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Самарская область получит из федерального бюджета дополнительно более 4,5 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог, сообщила пресс-служба правительства региона.В пресс-службе напомнили, что договоренность о выделении средств была достигнута по результатам встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с министром транспорта России Виталием Савельевым. Кроме того, выделение дополнительного финансирования стало возможным благодаря успешной реализации в Самарской области национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Регион по итогам прошлого года занял второе место в стране.Отмечается, что выделенные средства необходимы для опережающей реализации важнейших для региона инфраструктурных проектов. Большая часть средств - 3 миллиарда 750 миллионов рублей - будет направлена на строительство капиталоемких объектов в городских агломерациях. Среди них - строительство второго этапа мостового перехода через реку Самара, реконструкция дороги "Тольятти - Ягодное". Также эти средства позволят раньше срока, уже в этом году, завершить строительство нового моста через реку Сок. Еще почти 842 миллиона рублей выделено на ремонт региональных, межмуниципальных и городских дорог.Ранее выделение средств было одобрено комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Интересы Самарской области на федеральном уровне также защищает депутат Госдумы Леонид Симановский.

самара

самарская область

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леонид симановский, дмитрий азаров, самара, самарская область, общество