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На Украине предположили, когда вернут контроль над Донбассом
На Украине предположили, когда вернут контроль над Донбассом
Член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш предположил, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в ближайшие десять... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T17:35
2021-02-27T17:35
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш предположил, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в ближайшие десять лет.Он отметил, что усилия Киева по возвращению контроля над Донбассом "находят отклик на Западе".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

На Украине предположили, когда вернут контроль над Донбассом

17:35 27.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш предположил, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в ближайшие десять лет.

"Я не хочу давать прогнозы, но мне кажется, что реальная перспектива в ближайшие десять лет как минимум у нас есть все-таки освободить Донбасс", - сказал Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

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Он отметил, что усилия Киева по возвращению контроля над Донбассом "находят отклик на Западе".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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