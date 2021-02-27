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Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил учредить 27 февраля днем освобождения Крыма от украинской... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T05:42
2021-02-27T10:17
россия
сергей цеков
совет федерации рф
владимир путин
симферополь
республика крым
севастополь
оон
ссср
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил учредить 27 февраля днем освобождения Крыма от украинской оккупации.Сенатор подчеркнул, что намерен обратиться с данной инициативой в парламент Крыма."Именно 27 февраля 2014 года были подняты российские триколоры над зданиями парламента и правительства Крыма. Этот день стал знаком того, что Крым возвращается в Россию. По сути, 26 февраля было последним днем оккупации Крыма со стороны Украины и окончания периода вынужденного и ошибочного нахождения полуострова в составе другого государства", — сказал сенатор.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года, утвержденного законом СССР от 26 апреля того же года. Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР".
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россия, сергей цеков, совет федерации рф, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, ссср, общество, политика

Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма

05:42 27.02.2021 (обновлено: 10:17 27.02.2021)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил учредить 27 февраля днем освобождения Крыма от украинской оккупации.

"Я намерен инициировать вопрос сделать 27 февраля днем освобождения Крыма от украинской оккупации и предлагаю внести эту дату в список памятных дат Крыма. Крым фактически был оккупирован Украиной с 1954 года, когда незаконно был передан в состав УССР", — сказал РИА Новости Цеков.

Сенатор подчеркнул, что намерен обратиться с данной инициативой в парламент Крыма.
"Именно 27 февраля 2014 года были подняты российские триколоры над зданиями парламента и правительства Крыма. Этот день стал знаком того, что Крым возвращается в Россию. По сути, 26 февраля было последним днем оккупации Крыма со стороны Украины и окончания периода вынужденного и ошибочного нахождения полуострова в составе другого государства", — сказал сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года, утвержденного законом СССР от 26 апреля того же года. Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР".
Ялта - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 23:18
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РоссияСергей ЦековСовет Федерации РФВладимир ПутинСимферопольРеспублика КрымСевастопольООНСССРОбществоПолитика
 
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