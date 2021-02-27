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Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
От чего происходит деформация стопы, чем это опасно и как этого избежать, рассказал в интервью радио Sputnik ортопед-травматолог клиники "Чайка" Антон Девицев. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T02:19
2021-02-27T02:19
клиника "чайка"
антон девицев
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. От чего происходит деформация стопы, чем это опасно и как этого избежать, рассказал в интервью радио Sputnik ортопед-травматолог клиники "Чайка" Антон Девицев.От стопы как конечного органа опоры зависит все, что находится выше: коленный сустав, тазобедренный и так далее. К тому же наличие деформированной стопы может быть дополнительным провоцирующим фактором при боли в спине, пояснил Девицев. Процесс изменения стопы происходит постепенно, и в конечном итоге приходится из-за этого менять обувь.Неудобная обувь играет большую роль в процессе деформации стопы, добавил ортопед-травматолог. Раньше качественной обуви было мало, теперь, по его словам, этой проблемы нет, но молодые люди часто носят модную обувь, которая "убивает" их ноги. "Сейчас процент качественной обуви значительно выше, как и ее доступность. Но часто мы по молодости "убиваем" ноги, а потом думаем, почему они распластались. Важно подбирать качественную обувь, но главное, чтобы вам в ней было комфортно", – объяснил Девицев.Ортопед-травматолог предупредил, что ортопедическая обувь и стельки не способны вернуть стопу в прежнее положение. Они могут лишь компенсировать болевой синдром, но только в том случае, если правильно подобраны.В качестве профилактики деформации стоп врач предложил прогулки босиком по пересеченной местности. Хорошо подходит, например, прогулка по лесной тропинке, отметил Девицев.
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клиника "чайка", антон девицев, россия, здоровье, медицина, общество

Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы

02:19 27.02.2021
 
© Depositphotos / fizkesСтупни
Ступни - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Depositphotos / fizkes
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. От чего происходит деформация стопы, чем это опасно и как этого избежать, рассказал в интервью радио Sputnik ортопед-травматолог клиники "Чайка" Антон Девицев.
От стопы как конечного органа опоры зависит все, что находится выше: коленный сустав, тазобедренный и так далее. К тому же наличие деформированной стопы может быть дополнительным провоцирующим фактором при боли в спине, пояснил Девицев. Процесс изменения стопы происходит постепенно, и в конечном итоге приходится из-за этого менять обувь.
"Процесс деформации происходит в течение всей жизни. В молодости одна история, как выглядит стопа, с возрастом возникает дегенеративный процесс, который ведет к распластыванию стопы и сводов, нога меняет свою конфигурацию, увеличивается в ширину. В прежней обуви становится неудобно, и мы берем обувь большего размера", – сказал Девицев.
Неудобная обувь играет большую роль в процессе деформации стопы, добавил ортопед-травматолог. Раньше качественной обуви было мало, теперь, по его словам, этой проблемы нет, но молодые люди часто носят модную обувь, которая "убивает" их ноги.
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"Сейчас процент качественной обуви значительно выше, как и ее доступность. Но часто мы по молодости "убиваем" ноги, а потом думаем, почему они распластались. Важно подбирать качественную обувь, но главное, чтобы вам в ней было комфортно", – объяснил Девицев.
Ортопед-травматолог предупредил, что ортопедическая обувь и стельки не способны вернуть стопу в прежнее положение. Они могут лишь компенсировать болевой синдром, но только в том случае, если правильно подобраны.
В качестве профилактики деформации стоп врач предложил прогулки босиком по пересеченной местности. Хорошо подходит, например, прогулка по лесной тропинке, отметил Девицев.
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