https://ria.ru/20210227/deformatsiya-1599180763.html

Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы

Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы

От чего происходит деформация стопы, чем это опасно и как этого избежать, рассказал в интервью радио Sputnik ортопед-травматолог клиники "Чайка" Антон Девицев. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T02:19

2021-02-27T02:19

2021-02-27T02:19

клиника "чайка"

антон девицев

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медицина

общество

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. От чего происходит деформация стопы, чем это опасно и как этого избежать, рассказал в интервью радио Sputnik ортопед-травматолог клиники "Чайка" Антон Девицев.От стопы как конечного органа опоры зависит все, что находится выше: коленный сустав, тазобедренный и так далее. К тому же наличие деформированной стопы может быть дополнительным провоцирующим фактором при боли в спине, пояснил Девицев. Процесс изменения стопы происходит постепенно, и в конечном итоге приходится из-за этого менять обувь.Неудобная обувь играет большую роль в процессе деформации стопы, добавил ортопед-травматолог. Раньше качественной обуви было мало, теперь, по его словам, этой проблемы нет, но молодые люди часто носят модную обувь, которая "убивает" их ноги. "Сейчас процент качественной обуви значительно выше, как и ее доступность. Но часто мы по молодости "убиваем" ноги, а потом думаем, почему они распластались. Важно подбирать качественную обувь, но главное, чтобы вам в ней было комфортно", – объяснил Девицев.Ортопед-травматолог предупредил, что ортопедическая обувь и стельки не способны вернуть стопу в прежнее положение. Они могут лишь компенсировать болевой синдром, но только в том случае, если правильно подобраны.В качестве профилактики деформации стоп врач предложил прогулки босиком по пересеченной местности. Хорошо подходит, например, прогулка по лесной тропинке, отметил Девицев.

https://ria.ru/20201101/nogi-1582541121.html

https://ria.ru/20200723/1574757799.html

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клиника "чайка", антон девицев, россия, здоровье, медицина, общество