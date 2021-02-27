https://ria.ru/20210227/chernovtsy-1599239652.html

Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине

Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине

Агентство УНИАН показало видео с места взрыва в больнице в украинском городе Черновцы. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T16:20

2021-02-27T16:20

2021-02-27T19:28

коронавирус covid-19

черновцы

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Агентство УНИАН показало видео с места взрыва в больнице в украинском городе Черновцы.На кадрах видно здание больницы, а также стоящие перед ней скорые и машины пожарной службы.Взрыв кислородной трубы прогремел в палате на втором этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы № 1. Один человек погиб, еще один пострадал, еще 20 человек эвакуировали. Пожар уже потушили. Обстоятельства происшествия уточняются.Как сообщило местное издание "Черновецкий луч", в больнице лечат пациентов с COVID-19.

черновцы

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, черновцы, украина, в мире