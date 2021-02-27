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Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине
Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине
Агентство УНИАН показало видео с места взрыва в больнице в украинском городе Черновцы. РИА Новости, 27.02.2021
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коронавирус covid-19
черновцы
украина
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Агентство УНИАН показало видео с места взрыва в больнице в украинском городе Черновцы.На кадрах видно здание больницы, а также стоящие перед ней скорые и машины пожарной службы.Взрыв кислородной трубы прогремел в палате на втором этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы № 1. Один человек погиб, еще один пострадал, еще 20 человек эвакуировали. Пожар уже потушили. Обстоятельства происшествия уточняются.Как сообщило местное издание "Черновецкий луч", в больнице лечат пациентов с COVID-19.
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коронавирус covid-19, черновцы, украина, в мире

Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине

16:20 27.02.2021 (обновлено: 19:28 27.02.2021)
 
© Фото : Інформаційне агентство "АСС"Сотрудники экстренных служб на месте взрыва в больнице в городе Черновцы, Украина
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва в больнице в городе Черновцы, Украина - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Фото : Інформаційне агентство "АСС"
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Агентство УНИАН показало видео с места взрыва в больнице в украинском городе Черновцы.
На кадрах видно здание больницы, а также стоящие перед ней скорые и машины пожарной службы.
Взрыв кислородной трубы прогремел в палате на втором этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы № 1. Один человек погиб, еще один пострадал, еще 20 человек эвакуировали. Пожар уже потушили. Обстоятельства происшествия уточняются.
Как сообщило местное издание "Черновецкий луч", в больнице лечат пациентов с COVID-19.
 
Коронавирус COVID-19ЧерновцыУкраинаВ мире
 
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