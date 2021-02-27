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Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине
Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине
Агентство УНИАН показало видео с места взрыва в больнице в украинском городе Черновцы. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T16:20
2021-02-27T16:20
2021-02-27T19:28
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черновцы
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Агентство УНИАН показало видео с места взрыва в больнице в украинском городе Черновцы.На кадрах видно здание больницы, а также стоящие перед ней скорые и машины пожарной службы.Взрыв кислородной трубы прогремел в палате на втором этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы № 1. Один человек погиб, еще один пострадал, еще 20 человек эвакуировали. Пожар уже потушили. Обстоятельства происшествия уточняются.Как сообщило местное издание "Черновецкий луч", в больнице лечат пациентов с COVID-19.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, черновцы, украина, в мире
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
Агентство УНИАН показало видео с места взрыва в больнице в украинском городе Черновцы
.
На кадрах видно здание больницы, а также стоящие перед ней скорые и машины пожарной службы.
Взрыв кислородной трубы прогремел в палате на втором этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы № 1. Один человек погиб, еще один пострадал, еще 20 человек эвакуировали. Пожар уже потушили. Обстоятельства происшествия уточняются.
Как сообщило местное издание "Черновецкий луч", в больнице лечат пациентов с COVID-19.