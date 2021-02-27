https://ria.ru/20210227/bolezni-1599212035.html

Ученые назвали четыре заболевания, связанные с тяжелой формой COVID-19

Ученые назвали четыре заболевания, связанные с тяжелой формой COVID-19

Ожирение, гипертония, диабет или сердечная недостаточность значительно влияют на риск попасть в больницу при коронавирусе, говорится в опубликованном в Journal... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T11:28

2021-02-27T11:28

2021-02-27T15:22

ожирение

диабет

гипертония

в мире

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ожирение, гипертония, диабет или сердечная недостаточность значительно влияют на риск попасть в больницу при коронавирусе, говорится в опубликованном в Journal of the American Heart Association исследовании.Так, команда ученых использовала математическое моделирование для оценки количества и пропорций госпитализаций, которые можно было бы предотвратить в США, если бы жители страны не страдали от четырех этих кардиометаболических состояний. Исследователи проанализировали более 900 тысяч случаев госпитализации пациентов с COVID-19 до 18 ноября 2020 года. Из них 30 процентов были связаны с ожирением, еще 26 процентов — с гипертонией, 21 процент — с диабетом, 12 — с сердечной недостаточностью. Избежать попадания в больницу на 11 процентов можно было при помощи снижения распространенности каждого из этих заболеваний на десять процентов, говорится в исследовании.Также фактором риска стал и возраст заболевшего: в восьми процентах случаев госпитализировали пациентов с диабетом, чей возраст был меньше 50 лет, при этом люди старше 65 лет попадали в больницу в 29 процентах случаев. Число госпитализаций с COVID-19, связанных со всеми четырьмя болезнями, было выше у чернокожих людей, а процент попадания в больницу с диабетом и ожирении был выше у латиноамериканцев, чем у белых людей. В случае всех четырех болезней процент госпитализации был выше всего у людей с темным цветом кожи. Как пояснил ведущий автор исследования Дариуш Мозаффарян, больше всего от коронавируса страдают чернокожие и латиноамериканцы.Один из авторов исследования, Меган О'Хирн, пояснила, что медработники должны рассказывать пациентам, у который есть риск перенести коронавирус в тяжелой форме, о профилактических мерах для изменения образа жизни, питания и физической активности.

https://ria.ru/20210224/pandemiya-1598805318.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ожирение, диабет, гипертония, в мире, коронавирус covid-19, сша