Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210227/bolezni-1599212035.html
Ученые назвали четыре заболевания, связанные с тяжелой формой COVID-19
Ученые назвали четыре заболевания, связанные с тяжелой формой COVID-19
Ожирение, гипертония, диабет или сердечная недостаточность значительно влияют на риск попасть в больницу при коронавирусе, говорится в опубликованном в Journal... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T11:28
2021-02-27T15:22
ожирение
диабет
гипертония
в мире
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573791_0:31:2830:1623_1920x0_80_0_0_2743fcc402b564f577dd9367dd19701d.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ожирение, гипертония, диабет или сердечная недостаточность значительно влияют на риск попасть в больницу при коронавирусе, говорится в опубликованном в Journal of the American Heart Association исследовании.Так, команда ученых использовала математическое моделирование для оценки количества и пропорций госпитализаций, которые можно было бы предотвратить в США, если бы жители страны не страдали от четырех этих кардиометаболических состояний. Исследователи проанализировали более 900 тысяч случаев госпитализации пациентов с COVID-19 до 18 ноября 2020 года. Из них 30 процентов были связаны с ожирением, еще 26 процентов — с гипертонией, 21 процент — с диабетом, 12 — с сердечной недостаточностью. Избежать попадания в больницу на 11 процентов можно было при помощи снижения распространенности каждого из этих заболеваний на десять процентов, говорится в исследовании.Также фактором риска стал и возраст заболевшего: в восьми процентах случаев госпитализировали пациентов с диабетом, чей возраст был меньше 50 лет, при этом люди старше 65 лет попадали в больницу в 29 процентах случаев. Число госпитализаций с COVID-19, связанных со всеми четырьмя болезнями, было выше у чернокожих людей, а процент попадания в больницу с диабетом и ожирении был выше у латиноамериканцев, чем у белых людей. В случае всех четырех болезней процент госпитализации был выше всего у людей с темным цветом кожи. Как пояснил ведущий автор исследования Дариуш Мозаффарян, больше всего от коронавируса страдают чернокожие и латиноамериканцы.Один из авторов исследования, Меган О'Хирн, пояснила, что медработники должны рассказывать пациентам, у который есть риск перенести коронавирус в тяжелой форме, о профилактических мерах для изменения образа жизни, питания и физической активности.
https://ria.ru/20210224/pandemiya-1598805318.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573791_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_ccc1f4cb598f4198a7c122dc6d0aff7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ожирение, диабет, гипертония, в мире, коронавирус covid-19, сша

Ученые назвали четыре заболевания, связанные с тяжелой формой COVID-19

11:28 27.02.2021 (обновлено: 15:22 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ожирение, гипертония, диабет или сердечная недостаточность значительно влияют на риск попасть в больницу при коронавирусе, говорится в опубликованном в Journal of the American Heart Association исследовании.
Так, команда ученых использовала математическое моделирование для оценки количества и пропорций госпитализаций, которые можно было бы предотвратить в США, если бы жители страны не страдали от четырех этих кардиометаболических состояний.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта 2020, 07:57Распространение коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Исследователи проанализировали более 900 тысяч случаев госпитализации пациентов с COVID-19 до 18 ноября 2020 года. Из них 30 процентов были связаны с ожирением, еще 26 процентов — с гипертонией, 21 процент — с диабетом, 12 — с сердечной недостаточностью. Избежать попадания в больницу на 11 процентов можно было при помощи снижения распространенности каждого из этих заболеваний на десять процентов, говорится в исследовании.
Также фактором риска стал и возраст заболевшего: в восьми процентах случаев госпитализировали пациентов с диабетом, чей возраст был меньше 50 лет, при этом люди старше 65 лет попадали в больницу в 29 процентах случаев.
Число госпитализаций с COVID-19, связанных со всеми четырьмя болезнями, было выше у чернокожих людей, а процент попадания в больницу с диабетом и ожирении был выше у латиноамериканцев, чем у белых людей. В случае всех четырех болезней процент госпитализации был выше всего у людей с темным цветом кожи. Как пояснил ведущий автор исследования Дариуш Мозаффарян, больше всего от коронавируса страдают чернокожие и латиноамериканцы.
Один из авторов исследования, Меган О'Хирн, пояснила, что медработники должны рассказывать пациентам, у который есть риск перенести коронавирус в тяжелой форме, о профилактических мерах для изменения образа жизни, питания и физической активности.
Сотрудница в защитной маске на летней веранде ресторана Сахалин в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 16:41Наука
Названы 10 факторов, помешавших успешно бороться с пандемией COVID-19
 
Распространение коронавирусаОжирениеДиабетГипертонияВ миреКоронавирус COVID-19США
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
04:45Названы города для бюджетного авиапутешествия на 8 марта
04:30NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева
04:20Названы три типа клубники, которые нельзя есть
03:24При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек
03:11При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека
02:45"Нужно душить ее". Японцы призвали к войне с Россией
02:28В США одобрили вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
02:14У дома на востоке Москвы зарезали мужчину
02:12Специалист объяснил, как использовать одну из камер смартфона
02:11Эндокринолог назвала самые безопасные сахарозаменители
02:00В "Векторе" опровергли миф об антителах от коронавируса
01:59Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху
01:34Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
01:12Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме после COVID-19
01:02Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины "Спутник V"
01:01В Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса
00:45Во время беспорядков в Барселоне задержали не менее десяти человек
00:40СК сообщил об уголовном деле из-за изнасилования девочки тремя мужчинами
23:57Axios: США отрицают переговоры с Германией по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния