https://ria.ru/20210227/avariya-1599229592.html

В Сочи два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Сочи два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

Авария с участием микроавтобуса произошла в тоннеле, ведущем в посёлок Красная Поляна, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в ГИБДД Сочи. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T14:40

2021-02-27T14:40

2021-02-27T14:41

красная поляна

сочи

происшествия

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СОЧИ, 27 фев - РИА Новости. Авария с участием микроавтобуса произошла в тоннеле, ведущем в посёлок Красная Поляна, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в ГИБДД Сочи.По предварительным данным, водитель минивэна выехал на встречную полосу.Как сообщили в ГИБДД, в ДТП также пострадал автомобиль марки BMW. Сам минивэн в результате аварии перевернулся на бок."За медицинской помощью обратились два человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210226/chelyabinsk-1599058983.html

красная поляна

сочи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красная поляна, сочи, происшествия