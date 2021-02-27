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В Сочи два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Сочи два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
Авария с участием микроавтобуса произошла в тоннеле, ведущем в посёлок Красная Поляна, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в ГИБДД Сочи. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T14:40
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красная поляна
сочи
происшествия
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СОЧИ, 27 фев - РИА Новости. Авария с участием микроавтобуса произошла в тоннеле, ведущем в посёлок Красная Поляна, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в ГИБДД Сочи.По предварительным данным, водитель минивэна выехал на встречную полосу.Как сообщили в ГИБДД, в ДТП также пострадал автомобиль марки BMW. Сам минивэн в результате аварии перевернулся на бок."За медицинской помощью обратились два человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210226/chelyabinsk-1599058983.html
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красная поляна, сочи, происшествия

В Сочи два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

14:40 27.02.2021 (обновлено: 14:41 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СОЧИ, 27 фев - РИА Новости. Авария с участием микроавтобуса произошла в тоннеле, ведущем в посёлок Красная Поляна, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в ГИБДД Сочи.
По предварительным данным, водитель минивэна выехал на встречную полосу.

"Совмещенная автодорога Адлер - Красная поляна, по предварительным данным, водитель, управляя транспортным средством Hyundai Starex, при движении в тоннеле допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с Volkswagen Polo", - сказали в ведомстве.

Как сообщили в ГИБДД, в ДТП также пострадал автомобиль марки BMW. Сам минивэн в результате аварии перевернулся на бок.
"За медицинской помощью обратились два человека", - говорится в сообщении.
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