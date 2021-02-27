https://ria.ru/20210227/avariya-1599229592.html
В Сочи два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Сочи два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
Авария с участием микроавтобуса произошла в тоннеле, ведущем в посёлок Красная Поляна, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в ГИБДД Сочи. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T14:40
2021-02-27T14:40
2021-02-27T14:41
красная поляна
сочи
происшествия
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СОЧИ, 27 фев - РИА Новости. Авария с участием микроавтобуса произошла в тоннеле, ведущем в посёлок Красная Поляна, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в ГИБДД Сочи.По предварительным данным, водитель минивэна выехал на встречную полосу.Как сообщили в ГИБДД, в ДТП также пострадал автомобиль марки BMW. Сам минивэн в результате аварии перевернулся на бок."За медицинской помощью обратились два человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210226/chelyabinsk-1599058983.html
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красная поляна, сочи, происшествия