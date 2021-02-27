https://ria.ru/20210227/armeniya-1599263191.html

Лидер оппозиции оценил вероятность гражданской войны в Армении

Лидер оппозиции оценил вероятность гражданской войны в Армении

Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян исключил возможность гражданской войны в стране из-за противостояния с премьером Николом Пашиняном. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T19:53

2021-02-27T19:53

2021-02-27T19:55

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян исключил возможность гражданской войны в стране из-за противостояния с премьером Николом Пашиняном.Оппозиционер считает также, что президент вновь откажется утверждать отставку начальника генерального штаба и обратится с этим вопросом в Конституционный суд.Ранее в администрации президента Армена Саркисяна сообщили, что он в рамках своих конституционных полномочий вернул премьеру с возражениями проект указа об отставке начальника генштаба Оника Гаспарян. Там отметили, что "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции". Пашинян заявил, что повторно потребует отставки главы генштаба.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

ереван

армения

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Оппозиция овациями встречает новость от отказе президента увольнять главу Генштаба Оппозиция в Ереване встретила овациями новость об отказе президента увольнять по требованию Пашиняна главу генштаба 2021-02-27T19:53 true PT0M35S

Военные против Пашиняна: новая волна протестов в Армении В Ереване второй день продолжаются акции протеста. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они разбили палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста. 2021-02-27T19:53 true PT2M32S

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