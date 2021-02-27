Лидер оппозиции оценил вероятность гражданской войны в Армении
19:53 27.02.2021 (обновлено: 19:55 27.02.2021)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкЛидер "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян на митинге оппозиции у здания Национальной академии наук в Еревaне
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян исключил возможность гражданской войны в стране из-за противостояния с премьером Николом Пашиняном.
"Гражданской войны в Армении быть не может. У Никола Пашиняна есть сторонники, но они не выйдут против народа", - сказал Манукян журналистам. Он выразил надежду, что полиция выразит поддержку армии, которая требует отставки Пашиняна.
Оппозиционер считает также, что президент вновь откажется утверждать отставку начальника генерального штаба и обратится с этим вопросом в Конституционный суд.
Ранее в администрации президента Армена Саркисяна сообщили, что он в рамках своих конституционных полномочий вернул премьеру с возражениями проект указа об отставке начальника генштаба Оника Гаспарян. Там отметили, что "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции". Пашинян заявил, что повторно потребует отставки главы генштаба.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.
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