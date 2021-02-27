https://ria.ru/20210227/armeniya-1599251515.html

В Армении оппозиция встретила решение Саркисяна аплодисментами

В Армении оппозиция встретила решение Саркисяна аплодисментами

Оппозиция, собравшаяся у парламента Армении, встретила овациями объявление об отказе президента подписывать указ об отставке главы Генштаба, передаёт... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T17:56

2021-02-27T17:56

2021-02-27T18:37

оник гаспарян

ситуация в армении

никол пашинян

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армения

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политика

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ЕРЕВАН, 27 фев - РИА Новости. Оппозиция, собравшаяся у парламента Армении, встретила овациями объявление об отказе президента подписывать указ об отставке главы Генштаба, передаёт корреспондент РИА Новости.На митинге присутствовало несколько тысяч человек. Вышедший на сцену лидер оппозиции Вазген Манукян объявил, что президент отказался подписывать указ об отставке главы генштаба. Это известие собравшиеся встретили овацией.Манукян объявил также, что в воскресенье политических митингов не будет, вместо них состоится концерт. Митинги продолжатся в понедельник на этом же месте.После окончания митинга сторонники оппозиции отправились шествием в центр города. Полиция им не препятствует.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

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Оппозиция овациями встречает новость от отказе президента увольнять главу Генштаба Оппозиция в Ереване встретила овациями новость об отказе президента увольнять по требованию Пашиняна главу генштаба 2021-02-27T17:56 true PT0M35S

Шествие оппозиции после отказа президента увольнять главу Генштаба Армении Оппозиция пошла маршем по Еревану после новостей об отказе президента уволить главу генштаба. Водители сигналят в поддержку. 2021-02-27T17:56 true PT0M30S

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