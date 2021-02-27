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https://ria.ru/20210227/armeniya-1599243644.html
Саркисян не стал подписывать указ об отставке начальника Генштаба
Саркисян не стал подписывать указ об отставке начальника Генштаба
Президент Армении не утвердил отставку начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна, ухода которого требует премьер-министр страны Никол Пашинян, заявили в... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T16:57
2021-02-27T18:50
никол пашинян
ситуация в армении
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Президент Армении не утвердил отставку начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна, ухода которого требует премьер-министр страны Никол Пашинян, заявили в пресс-службе армянского лидера.Отмечается, что президент не поддерживает никакую политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно национальными интересами."Бесспорно, что вооруженные силы должны оставаться нейтральными в политических вопросах. Очевидно, что в связи с войной личный состав Вооруженных сил более чем когда-либо нуждается во всеобщей поддержке и внимании. Решение проблем кадрового состава армии является приоритетным, им нельзя пренебрегать ни в коем случае", - говорится в заявлении.Президент считает, что нынешняя ситуация беспрецедентна, требует системных и комплексных решений и не может быть решена путем частой смены персонала без учета ситуации в стране.
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html
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Военные против Пашиняна: новая волна протестов в Армении
В Ереване второй день продолжаются акции протеста. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они разбили палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.
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никол пашинян, ситуация в армении, армения, в мире

Саркисян не стал подписывать указ об отставке начальника Генштаба

16:57 27.02.2021 (обновлено: 18:50 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции в Ереване
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Президент Армении не утвердил отставку начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна, ухода которого требует премьер-министр страны Никол Пашинян, заявили в пресс-службе армянского лидера.

"Президент республики в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа (об освобождении премьер-министру) с возражениями… Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции", - говорится в сообщении на сайте президента.

Отмечается, что президент не поддерживает никакую политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно национальными интересами.
"Бесспорно, что вооруженные силы должны оставаться нейтральными в политических вопросах. Очевидно, что в связи с войной личный состав Вооруженных сил более чем когда-либо нуждается во всеобщей поддержке и внимании. Решение проблем кадрового состава армии является приоритетным, им нельзя пренебрегать ни в коем случае", - говорится в заявлении.
Президент считает, что нынешняя ситуация беспрецедентна, требует системных и комплексных решений и не может быть решена путем частой смены персонала без учета ситуации в стране.
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