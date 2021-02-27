https://ria.ru/20210227/armeniya-1599216748.html

Глава МИД Армении оценил отношения с Россией

Глава МИД Армении оценил отношения с Россией

Армянская сторона настроена на непрерывную работу, направленную на упрочение отношений с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Армении... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T12:12

2021-02-27T12:12

2021-02-27T19:37

ара айвазян

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ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. Армянская сторона настроена на непрерывную работу, направленную на упрочение отношений с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Армении Ара Айвазян."Союзнический характер армяно-российских межгосударственных отношений уже предопределяет постоянную, непрерывную работу в плане их дальнейшего упрочения и адаптации к современным реалиям, обусловленным как временем, так и развитиями, которые мы имеем на региональном и глобальном уровнях. Мы намерены эту работу проводить в согласованном ключе, исходя из необходимости обеспечения коренных интересов народов наших стран", — заявил министр.По его словам, прочным основанием для этой работы всегда являлась и будет являться дружба народов двух стран."Эту работу мы намерены проводить в рамках имеющихся у нас межгосударственных механизмов взаимодействия. Речь идет и о межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, и о межпарламентском диалоге в рамках большой комиссии и соответствующих профильных комитетов, это также работа в рамках военно-технической комиссии и в других форматах. Естественно, все это будет продвигаться при активной координирующей роли внешнеполитических ведомств наших стран", — отметил министр."Хочу особо подчеркнуть важность интенсивного диалога, который мы ведем и намерены наращивать на уровне дипломатических служб Армении и России", — добавил Айвазян.Читайте полный текст интервью Ары Айвазяна >>

https://ria.ru/20210222/arutyunyan-1598332691.html

https://ria.ru/20210111/politika-1592513621.html

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ара айвазян, россия, мид армении, армения, в мире