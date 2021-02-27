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В Ярославле подозреваемых в избиениях в ИК-1 отправили под домашний арест
В Ярославле подозреваемых в избиениях в ИК-1 отправили под домашний арест
Суд в Ярославле в субботу отправил под домашний арест двоих действующих сотрудников ярославской ИК-1, задержанных после публикации видео с избиением осужденных, РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T14:18
2021-02-27T14:18
ярославский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
ярославская область
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Суд в Ярославле в субботу отправил под домашний арест двоих действующих сотрудников ярославской ИК-1, задержанных после публикации видео с избиением осужденных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.Ранее "Новая газета" опубликовала видео, где, как сообщается, сотрудники УФСИН в колонии №1 избивают двух осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае сотрудники колонии требуют от также полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональный СУ СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), областная прокуратура и УФСИН начали проверки.В пятницу СУ СК России по региону сообщило о задержании в рамках уголовного дела двоих действующих сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области.Козлова сообщила, что в субботу Заволжский районный суд Ярославля рассмотрел ходатайства следствия о помещении под стражу Александра Семёнова и Ивана Коковина. По данным фонда "Общественный вердикт", чей адвокат Ирина Бирюкова представляет интересы потерпевших, Семёнов - младший инспектор отдела безопасности колонии, Коковин - старший инспектор отдела хозобеспечения колонии.Семёнова суд отправил под домашний арест."Постановлением Заволжского районного суда г. Ярославля от 27 февраля 2021 года отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Семёнова Александра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами а, б части 3 статьи 286 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 апреля 2021 года при условии предъявления обвинения в течение 10 суток с момента задержания", - сказала Козлова.Позднее Ольга Козлова сообщила, что Коковина суд также отправил под домашний арест."Постановлением Заволжского районного суда отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коковина Ивана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами а, б части 3 статьи 286 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 апреля 2021 года при условии предъявления обвинения в течение 10 суток с момента задержания", - сказала Козлова.Фонд "Общественный вердикт" в Telegram-канале, посвященном уголовным делам в отношении сотрудников ИК-1 Ярославля, уточняет, что мужчины подозреваются в участии в первом эпизоде видео - потерпевший уже вышел на свободу, его зовут Абубакар Цагалаев. По словам защиты подозреваемых, их обоих временно отстранили от службы в колонии, уточняет фонд. Региональный СУСК пока не подтвердил эту информацию.
https://ria.ru/20210225/proverki-1598872108.html
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ярославский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), ярославская область, ярославль, происшествия

В Ярославле подозреваемых в избиениях в ИК-1 отправили под домашний арест

14:18 27.02.2021
 
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкВорота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле
Ворота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Олег Смыслов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Суд в Ярославле в субботу отправил под домашний арест двоих действующих сотрудников ярославской ИК-1, задержанных после публикации видео с избиением осужденных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Ранее "Новая газета" опубликовала видео, где, как сообщается, сотрудники УФСИН в колонии №1 избивают двух осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае сотрудники колонии требуют от также полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональный СУ СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), областная прокуратура и УФСИН начали проверки.
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В пятницу СУ СК России по региону сообщило о задержании в рамках уголовного дела двоих действующих сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области.
Козлова сообщила, что в субботу Заволжский районный суд Ярославля рассмотрел ходатайства следствия о помещении под стражу Александра Семёнова и Ивана Коковина. По данным фонда "Общественный вердикт", чей адвокат Ирина Бирюкова представляет интересы потерпевших, Семёнов - младший инспектор отдела безопасности колонии, Коковин - старший инспектор отдела хозобеспечения колонии.
Семёнова суд отправил под домашний арест.
"Постановлением Заволжского районного суда г. Ярославля от 27 февраля 2021 года отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Семёнова Александра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами а, б части 3 статьи 286 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 апреля 2021 года при условии предъявления обвинения в течение 10 суток с момента задержания", - сказала Козлова.
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Позднее Ольга Козлова сообщила, что Коковина суд также отправил под домашний арест.
"Постановлением Заволжского районного суда отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коковина Ивана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами а, б части 3 статьи 286 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 апреля 2021 года при условии предъявления обвинения в течение 10 суток с момента задержания", - сказала Козлова.
Фонд "Общественный вердикт" в Telegram-канале, посвященном уголовным делам в отношении сотрудников ИК-1 Ярославля, уточняет, что мужчины подозреваются в участии в первом эпизоде видео - потерпевший уже вышел на свободу, его зовут Абубакар Цагалаев. По словам защиты подозреваемых, их обоих временно отстранили от службы в колонии, уточняет фонд. Региональный СУСК пока не подтвердил эту информацию.
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