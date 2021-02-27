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https://ria.ru/20210227/android-1599146290.html
Какой станет главная операционка для смартфонов. Честно об Android 12
Какой станет главная операционка для смартфонов. Честно об Android 12
Google выпустил первое обновление своей операционной системы для смартфонов Android 12. Пока только в виде версии для разработчиков — Developer Preview. РИА... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T08:00
2021-02-27T08:04
наука
google
google android
apple ios
apple
технологии
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Google выпустил первое обновление своей операционной системы для смартфонов Android 12. Пока только в виде версии для разработчиков — Developer Preview. РИА Новости рассказывает, что от нее ждать пользователям.Посвежевший интерфейсВ последние годы Google, кажется, уже и позабыл, что дизайн операционной системы можно менять. Застой, конечно, объясним: у большинства производителей смартфонов — собственные надстройки, а лаконичность дизайн-кода "ванильного" Android оказалась удачной и полюбилась пользователям. В 12-й версии "зеленого робота" запланировали хоть и не глобальные, но довольно заметные изменения интерфейса.Многочисленные утечки перед выходом Android 12 Developer Preview обещали обновленный дизайн, но первая версия обошлась без этого — обычная практика для Google, который часто не показывает главные изменения в наиболее ранней сборке. Однако, как довольно быстро выяснили на форуме XDA Devolopers, "корпорация добра" попросту отключила новый интерфейс. Так, скрыли дизайн режима "дисплей всегда включен", который пригодится владельцам смартфонов с OLED-матрицами. Там есть и отказ от прозрачности в центре уведомлений и быстрых настроек. Что-то похожее было до Material design в Android 5.Кстати, о цвете: пользователям расширят выбор, который до этого ограничивался светлым и темным. Появится тонкая настройка. Это раскрасит уведомления и другие элементы интерфейса. На виду в Android 12 Developer Preview — небольшие изменения в уже упоминавшейся шторке уведомлений и быстрых настроек: дизайнеры сделали иконки более округлыми. Подкорректировали и логику управления уведомлениями. К привычному свайпу добавилась настройка отдельной кнопки.Новые функцииВ первой доступной версии Android 12 не так много новых фишек, но они есть, и с каждой сборкой их будет больше. Так, энтузиасты с XDA обнаружили, что Google переосмыслил режим работы одной рукой. Принцип похож на iOS: свайп вниз по области рядом с навбаром — панелью навигации.Другое заимствование у iOS — экспериментальная функция двойного постукивания по крышке смартфона, например для быстрого запуска камеры. Правда, это пока только на Google Pixel 5 и вряд ли доберется до всех Android-смартфонов с мажорным обновлением.В Google находят применение технологии Nearby Share, которую злые языки называют копией AirDrop. С ее помощью легко передать пароль от Wi-Fi-сети с одного устройства на другое, буквально в пару нажатий. Раньше для этого приходилось создавать и считывать QR-код.По давно заведенной традиции "голый" Android получит и те возможности, к которым давно привыкли владельцы смартфонов с оболочкой MIUI, EMUI или One UI. Так, наконец-то значительно расширят функционал скриншотов — появятся длинные снимки экрана и встроенный редактор полученных скринов. Разумеется, поработают и над безопасностью. Контролировать доступ приложений к камере и микрофону станет легче: отключать датчики можно будет быстрым нажатием в панели настроек. Туда же отнесем и упрощенный вызов экстренных служб — несколько раз нажать на кнопку питания и провести по экрану.Незаметные, но важные измененияБорьба Google с фрагментацией ОС из-за разношерстного железа продолжается — и в Android 12 предусмотрена модульность. Обещают, что система будет обновляться, как и обычные приложения, через Google Play. Увеличится ли срок поддержки устройств благодаря этому — спорный вопрос. Но разработчикам и пользователям точно станет удобнее.Буфер обмена усовершенствуют: из одного приложения в другое можно будет быстро скопировать фото или видео, точно так же, как текст.Виброотклик постараются приблизить к Taptic Engine от Apple. Устройство сможет преобразовывать аудиосигнал в вибрацию. Понравится это в первую очередь геймерам. Для них же — и улучшенная работа с геймпадами: разработчики игр смогут задействовать вибромоторы джойстиков в своих тайтлах.Добавили нативную поддержку видеоформата HEVC (H.265), выигрышного по качеству и размеру по сравнению с 264-м кодеком. Такие видео будут открываться, даже если сам плеер это сделать не может. Из того же ряда и AVIF, перспективный формат видео, впервые поддержанный в Android на уровне системы.Когда и для кого?Android 12 Developer Preview, вышедшая в феврале, знакомит лишь с некоторыми фишками будущей ОС. По традиции за этим последуют несколько бета-версий, первая — в конце весны. Все предрелизные обновления доступны лишь владельцам фирменных смартфонов Pixel третьего поколения и выше. Официальный релиз Android 12 стоит ждать в начале осени, а обновления для смартфонов — в конце года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/android-1596665040.html
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google, google android, apple ios, apple, технологии

Какой станет главная операционка для смартфонов. Честно об Android 12

08:00 27.02.2021 (обновлено: 08:04 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Google выпустил первое обновление своей операционной системы для смартфонов Android 12. Пока только в виде версии для разработчиков — Developer Preview. РИА Новости рассказывает, что от нее ждать пользователям.

Посвежевший интерфейс

В последние годы Google, кажется, уже и позабыл, что дизайн операционной системы можно менять. Застой, конечно, объясним: у большинства производителей смартфонов — собственные надстройки, а лаконичность дизайн-кода "ванильного" Android оказалась удачной и полюбилась пользователям. В 12-й версии "зеленого робота" запланировали хоть и не глобальные, но довольно заметные изменения интерфейса.
Многочисленные утечки перед выходом Android 12 Developer Preview обещали обновленный дизайн, но первая версия обошлась без этого — обычная практика для Google, который часто не показывает главные изменения в наиболее ранней сборке. Однако, как довольно быстро выяснили на форуме XDA Devolopers, "корпорация добра" попросту отключила новый интерфейс. Так, скрыли дизайн режима "дисплей всегда включен", который пригодится владельцам смартфонов с OLED-матрицами.
Там есть и отказ от прозрачности в центре уведомлений и быстрых настроек. Что-то похожее было до Material design в Android 5.
© XDA DevolopersПримерно так Android 12 будет выглядеть к релизу
Android 12 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© XDA Devolopers
Примерно так Android 12 будет выглядеть к релизу
Кстати, о цвете: пользователям расширят выбор, который до этого ограничивался светлым и темным. Появится тонкая настройка. Это раскрасит уведомления и другие элементы интерфейса.
На виду в Android 12 Developer Preview — небольшие изменения в уже упоминавшейся шторке уведомлений и быстрых настроек: дизайнеры сделали иконки более округлыми. Подкорректировали и логику управления уведомлениями. К привычному свайпу добавилась настройка отдельной кнопки.

Новые функции

В первой доступной версии Android 12 не так много новых фишек, но они есть, и с каждой сборкой их будет больше. Так, энтузиасты с XDA обнаружили, что Google переосмыслил режим работы одной рукой. Принцип похож на iOS: свайп вниз по области рядом с навбаром — панелью навигации.
Другое заимствование у iOS — экспериментальная функция двойного постукивания по крышке смартфона, например для быстрого запуска камеры. Правда, это пока только на Google Pixel 5 и вряд ли доберется до всех Android-смартфонов с мажорным обновлением.
© XDA DevolopersЦветовые схемы заметно оживят Android 12
Android 12 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© XDA Devolopers
Цветовые схемы заметно оживят Android 12
В Google находят применение технологии Nearby Share, которую злые языки называют копией AirDrop. С ее помощью легко передать пароль от Wi-Fi-сети с одного устройства на другое, буквально в пару нажатий. Раньше для этого приходилось создавать и считывать QR-код.
По давно заведенной традиции "голый" Android получит и те возможности, к которым давно привыкли владельцы смартфонов с оболочкой MIUI, EMUI или One UI. Так, наконец-то значительно расширят функционал скриншотов — появятся длинные снимки экрана и встроенный редактор полученных скринов.
Разумеется, поработают и над безопасностью. Контролировать доступ приложений к камере и микрофону станет легче: отключать датчики можно будет быстрым нажатием в панели настроек. Туда же отнесем и упрощенный вызов экстренных служб — несколько раз нажать на кнопку питания и провести по экрану.
Новый дизайн Android 12 - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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Незаметные, но важные изменения

Борьба Google с фрагментацией ОС из-за разношерстного железа продолжается — и в Android 12 предусмотрена модульность. Обещают, что система будет обновляться, как и обычные приложения, через Google Play. Увеличится ли срок поддержки устройств благодаря этому — спорный вопрос. Но разработчикам и пользователям точно станет удобнее.
Буфер обмена усовершенствуют: из одного приложения в другое можно будет быстро скопировать фото или видео, точно так же, как текст.
© XDA DevolopersДвойные постукивания как жесты появятся в Android 12
Android 12 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© XDA Devolopers
Двойные постукивания как жесты появятся в Android 12
Виброотклик постараются приблизить к Taptic Engine от Apple. Устройство сможет преобразовывать аудиосигнал в вибрацию. Понравится это в первую очередь геймерам. Для них же — и улучшенная работа с геймпадами: разработчики игр смогут задействовать вибромоторы джойстиков в своих тайтлах.
Добавили нативную поддержку видеоформата HEVC (H.265), выигрышного по качеству и размеру по сравнению с 264-м кодеком. Такие видео будут открываться, даже если сам плеер это сделать не может. Из того же ряда и AVIF, перспективный формат видео, впервые поддержанный в Android на уровне системы.
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Когда и для кого?

Android 12 Developer Preview, вышедшая в феврале, знакомит лишь с некоторыми фишками будущей ОС. По традиции за этим последуют несколько бета-версий, первая — в конце весны. Все предрелизные обновления доступны лишь владельцам фирменных смартфонов Pixel третьего поколения и выше.
Официальный релиз Android 12 стоит ждать в начале осени, а обновления для смартфонов — в конце года.
 
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