Кристалл-сенсация и драгоценный "Спутник V": очень редкие алмазы
Поразительный алмаз массой 242 карата компания "Алроса" решила выставить на торги в честь юбилейного аукциона.
Поразительный алмаз массой 242 карата компания "Алроса" решила выставить на торги в честь юбилейного аукциона.
В открытой продаже настолько особенный кристалл в последний раз появлялся пять лет назад.
В открытой продаже настолько особенный кристалл в последний раз появлялся пять лет назад.
Сотый по счету аукцион состоится 22 марта в Дубае.
Сотый по счету аукцион состоится 22 марта в Дубае.
На торги выставят еще два очень крупных алмаза — массой 190,74 карата и 136,21 карата.
На торги выставят еще два очень крупных алмаза — массой 190,74 карата и 136,21 карата.
Алмазы, из которых могут быть созданы бриллианты крупнее 100 карат, в природе встречаются крайне редко и еще реже попадают на торги.
Алмазы, из которых могут быть созданы бриллианты крупнее 100 карат, в природе встречаются крайне редко и еще реже попадают на торги.
Но даже если эти камни оказываются на открытом рынке, их предпочитают предварительно огранить.
Но даже если эти камни оказываются на открытом рынке, их предпочитают предварительно огранить.
Месторождения на северо-западе Якутии лидируют в добыче цветных алмазов, в том числе самых редких оттенков. На днях стало известно, что одному из них, светло-желтому кристаллу весом 100,53 карата, "Алроса" присвоила имя первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса "Спутник V".
Месторождения на северо-западе Якутии лидируют в добыче цветных алмазов, в том числе самых редких оттенков. На днях стало известно, что одному из них, светло-желтому кристаллу весом 100,53 карата, "Алроса" присвоила имя первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Алмазы такого размера и цвета — настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом — но сотворенным руками наших ученых", — прокомментировал решение компании ее гендиректор Сергей Иванов.
"Алмазы такого размера и цвета — настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом — но сотворенным руками наших ученых", — прокомментировал решение компании ее гендиректор Сергей Иванов.