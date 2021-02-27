https://ria.ru/20210227/almazy-1599138353.html

Кристалл-сенсация и драгоценный "Спутник V": очень редкие алмазы

Кристалл-сенсация и драгоценный "Спутник V": очень редкие алмазы

Якутские месторождения славятся исключительными находками. Один из крупнейших алмазов, добытых здесь за последние 20 лет, скоро выставят на торги. Другой... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T08:00

2021-02-27T08:00

2021-02-27T09:13

вакцина "спутник v"

алмазы

алроса

фото

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Якутские месторождения славятся исключительными находками. Один из крупнейших алмазов, добытых здесь за последние 20 лет, скоро выставят на торги. Другой уникальный камень теперь известен тем, что его назвали именем первой российской вакцины от коронавируса. Настоящие сокровища — в фотоленте Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", алмазы, алроса, фото, фото