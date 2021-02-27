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Кристалл-сенсация и драгоценный "Спутник V": очень редкие алмазы
Кристалл-сенсация и драгоценный "Спутник V": очень редкие алмазы
Якутские месторождения славятся исключительными находками. Один из крупнейших алмазов, добытых здесь за последние 20 лет, скоро выставят на торги. Другой... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T08:00
2021-02-27T09:13
вакцина "спутник v"
алмазы
алроса
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Якутские месторождения славятся исключительными находками. Один из крупнейших алмазов, добытых здесь за последние 20 лет, скоро выставят на торги. Другой уникальный камень теперь известен тем, что его назвали именем первой российской вакцины от коронавируса. Настоящие сокровища — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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вакцина "спутник v", алмазы, алроса, фото, фото

Кристалл-сенсация и драгоценный "Спутник V": очень редкие алмазы

08:00 27.02.2021 (обновлено: 09:13 27.02.2021)
 
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Якутские месторождения славятся исключительными находками. Один из крупнейших алмазов, добытых здесь за последние 20 лет, скоро выставят на торги. Другой уникальный камень теперь известен тем, что его назвали именем первой российской вакцины от коронавируса. Настоящие сокровища — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Tatyana Makeyeva

Поразительный алмаз массой 242 карата компания "Алроса" решила выставить на торги в честь юбилейного аукциона.

Редкий необработанный алмаз 2C BLK CLEAV 242CT массой 242,31 карата
1 из 8

Поразительный алмаз массой 242 карата компания "Алроса" решила выставить на торги в честь юбилейного аукциона.

© REUTERS / Tatyana Makeyeva
© REUTERS / Tatyana Makeyeva

В открытой продаже настолько особенный кристалл в последний раз появлялся пять лет назад.

Драгоценные камни, в том числе алмаз 2C BLK CLEAV 242CT массой 242,31 карата
2 из 8

В открытой продаже настолько особенный кристалл в последний раз появлялся пять лет назад.

© REUTERS / Tatyana Makeyeva
© РИА Новости / Пресс-служба «Алроса» / Перейти в фотобанк

Сотый по счету аукцион состоится 22 марта в Дубае.

Алмаз 2C BLK CLEAV 242CT массой 242,31 карата
3 из 8

Сотый по счету аукцион состоится 22 марта в Дубае.

© РИА Новости / Пресс-служба «Алроса»
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Tatyana Makeyeva

На торги выставят еще два очень крупных алмаза — массой 190,74 карата и 136,21 карата.

Драгоценные камни, в том числе алмаз 2C BLK CLEAV 242CT массой 242,31 карата
4 из 8

На торги выставят еще два очень крупных алмаза — массой 190,74 карата и 136,21 карата.

© REUTERS / Tatyana Makeyeva
© REUTERS / Tatyana Makeyeva

Алмазы, из которых могут быть созданы бриллианты крупнее 100 карат, в природе встречаются крайне редко и еще реже попадают на торги.

Редкий необработанный алмаз 2C BLK CLEAV 242CT массой 242,31 карата
5 из 8

Алмазы, из которых могут быть созданы бриллианты крупнее 100 карат, в природе встречаются крайне редко и еще реже попадают на торги.

© REUTERS / Tatyana Makeyeva
© REUTERS / Tatyana Makeyeva

Но даже если эти камни оказываются на открытом рынке, их предпочитают предварительно огранить.

Редкий необработанный алмаз 2C BLK CLEAV 242CT массой 242,31 карата
6 из 8

Но даже если эти камни оказываются на открытом рынке, их предпочитают предварительно огранить.

© REUTERS / Tatyana Makeyeva
© REUTERS / Tatyana Makeyeva

Месторождения на северо-западе Якутии лидируют в добыче цветных алмазов, в том числе самых редких оттенков. На днях стало известно, что одному из них, светло-желтому кристаллу весом 100,53 карата, "Алроса" присвоила имя первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса "Спутник V".

Алмаз, которому присвоено имя в честь вакцины Спутник V
7 из 8

Месторождения на северо-западе Якутии лидируют в добыче цветных алмазов, в том числе самых редких оттенков. На днях стало известно, что одному из них, светло-желтому кристаллу весом 100,53 карата, "Алроса" присвоила имя первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса "Спутник V".

© REUTERS / Tatyana Makeyeva
© REUTERS / Tatyana Makeyeva

"Алмазы такого размера и цвета — настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом — но сотворенным руками наших ученых", — прокомментировал решение компании ее гендиректор Сергей Иванов.

Алмаз, которому присвоено имя в честь вакцины Спутник V
8 из 8

"Алмазы такого размера и цвета — настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом — но сотворенным руками наших ученых", — прокомментировал решение компании ее гендиректор Сергей Иванов.

© REUTERS / Tatyana Makeyeva
 
Вакцина "Спутник V"алмазыАлросаФото
 
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