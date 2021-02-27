В Турции ожидают участие Путина в церемонии на АЭС "Аккую"
20:36 27.02.2021 (обновлено: 20:48 27.02.2021)
© РИА Новости / Елена ПалажченкоУказател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Глава минэнерго Турции Фатих Денмез заявил, что ожидает 10 марта онлайн-участия президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в церемонии заливки бетона в фундамент 3-го блока АЭС "Аккую".
"Десятого марта наш президент и Путин примут участие в режиме онлайн-конференции в закладке фундамента третьего реактора АЭС "Аккую", - цитирует Денмеза газета Sabah.
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Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года.