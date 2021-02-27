https://ria.ru/20210227/akkuyu-1599266100.html

В Турции ожидают участие Путина в церемонии на АЭС "Аккую"

В Турции ожидают участие Путина в церемонии на АЭС "Аккую"

Глава минэнерго Турции Фатих Денмез заявил, что ожидает 10 марта онлайн-участия президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в церемонии... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T20:36

2021-02-27T20:36

2021-02-27T20:48

россия

аэс "аккую"

владимир путин

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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Глава минэнерго Турции Фатих Денмез заявил, что ожидает 10 марта онлайн-участия президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в церемонии заливки бетона в фундамент 3-го блока АЭС "Аккую".Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года.

https://ria.ru/20210120/turtsiya-1593778230.html

https://ria.ru/20210112/turtsiya-1592726039.html

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россия, аэс "аккую", владимир путин, турция, в мире