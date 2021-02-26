https://ria.ru/20210226/zyuganov-1599041238.html

Зюганов считает, что памятник Дзержинскому нужно вернуть на Лубянку

Зюганов считает, что памятник Дзержинскому нужно вернуть на Лубянку

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что памятник Феликсу Дзержинскому нужно вернуть на историческое место - на Лубянскую площадь, а памятник Александру... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T09:56

2021-02-26T09:56

2021-02-26T13:10

россия

музеон

александр невский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евгений герасимов

геннадий зюганов

дзержинский

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что памятник Феликсу Дзержинскому нужно вернуть на историческое место - на Лубянскую площадь, а памятник Александру Невскому можно поставить где-нибудь еще.Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 и продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Пока проголосовали 244 264 человека, 52% поддержали установку памятника Александру Невскому, 48% - за Дзержинского.Памятник Дзержинскому, по мнению Зюганова, стоял на Лубянке заслуженно. "Он был великолепным архитектурным центром. Необходимо восстановить историческую справедливость и вернуть памятник на место!" - добавил лидер КПРФ.Зюганов считает, что "давно пора закончить борьбу с памятниками". "Каждая эпоха имеет свою историю и своих героев. Это наше национальное достояние, которое надо хранить, изучать и которым нужно гордиться", - заключил он.Ранее некоторые писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к властям Москвы о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей.Памятник Дзержинскому – основателю и первому руководителю ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, из которой "выросли" НКВД, а потом КГБ) появился на Лубянской площади в 1958 году. Тогда площадь носила имя Дзержинского, на ней с 20-х годов располагалось здание ВЧК, а сейчас - комплекс зданий ФСБ России. Памятник Дзержинскому был демонтирован в августе 1991 года после провала госпереворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению, в который входил в том числе председатель КГБ Владимир Крючков. Сейчас памятник можно увидеть в московском парке "Музеон" на Крымской набережной.

https://ria.ru/20210225/nevskiy-1598953850.html

https://ria.ru/20210225/lubyanka-1598899798.html

россия

дзержинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, музеон, александр невский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений герасимов, геннадий зюганов, дзержинский, общество